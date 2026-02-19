Zrinjski – Kristal Palas 0:1: Plemići promašili veliku šansu, kazna je odmah uslijedila

U prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige Zrinjski večeras od 18.45 sati dočekuje londonski Kristal Palas (Crystal Palace).

Historijska je ovo utakmica za Zrinjski koji je prvi put izborio evropsko proljeće, a svakako i za bh. fudbal.

Utakmicu iz Mostara uživo u tekstualnom formatu pratite na portalu “Avaza”.44′ – Poveo je Palas, nažalost. Kažnjen je promašaj Ivančića, Sar je lijepo pogodio.

39′ – Najveća šansa do sada! Sjajna akcija je bila to Zrinjskog, lopta je spuštena do Ivančića na nekoliko metara ispred gola Palasa, ali on šutira preko gola.

38′ – Dobra akcija Zrinjskog, Ćuže šalje nešto jači posljednji pas za Avramovića.

35′ – Miran period utakmice, odgovara to Zrinjskom.

33′ – Karačić hvata loptu koju je ubacio Sosa.

24′ – Munjoz interveniše nakon ubačaja Vranjkovića. Palas je prema Transfermarktu vrijedniji za 526 miliona eura, ali to se trenutno na terenu ne vidi.

16′ – Golman Palasa se poigrava, nije to kaznio Zrinjski.

12′ – Zatresla se mreža Zrinjskog, ali gol je poništen. Ričards se vratio iz ofsajda i igrao loptom, te je gol poništen. Poslužio se Munjoz i rukama i napravio prekršaj nad Ćužeom, Sar ostaje bez pogotka.

10′ – Dujmović je katastrofalno primio loptu u svom kaznenom prostoru i poklonio loptu gostima. Oni taj poklon, srećom, nisu iskoristili.

7′ – Sar u prilici, Karačić sjajno brani i spašava Zrinjski. Varton nakon toga silovito preko gola,piše Avaz

2′ – Ofsajd! Karačić je za svaki slučaj odbranio pokušaj Sara.

Susret je počeo, sretno Zrinjski!

18:42 – Čuli smo himnu Konferencijske lige, utakmica uskoro počinje.

18:00 – Sastav Kristal Palasa: Henderson, Rijad, Lakroa, Ričards, Sosa, Kamada, Varton, Munjoz, Džonson, Sar, Larsen.17:35 – Poznata je početna postava Zrinjskog:

Karačić, Vranjković, Barišić, Dujmović, Mamić, Savić, Đurasek, Ivančić, Abramović, Ćuže, Memija.

