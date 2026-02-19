Rijad želi zamijeniti Izrael Sirijom za grčku rutu optičkog kabela

Saudijska Arabija želi zamijeniti Izrael Sirijom kao tranzitnom zemljom za optički kabel koji bi trebao povezati kraljevstvo s Grčkom preko Sredozemnog mora, rekla su za Middle East Eye dva regionalna dužnosnika upoznata s projektom.

Saudijska Arabija inzistira da bude povezana s Grčkom preko Sirije, a ne Izraela, kako je prethodno raspravljano, naglašava kako se regionalni odnosi mijenjaju dok Rijad nastoji ojačati položaj Damaska ​​u regiji i potencijalno izolirati Izrael.

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman javno je optužio Izrael za genocid u Gazi , gdje je ubijeno preko 72 000 Palestinaca. Rijad je također u sukobu s UAE-om, najbližim arapskim partnerom Izraela, u Jemenu, Sudanu i Crvenom moru.

Atena se pokušava pozicionirati kao središte između Europe i Bliskog istoka za energiju, nekretnine i umjetnu inteligenciju (AI).

Grčka je privlačila Katar , UAE i Saudijsku Arabiju za ulaganja, ali je posebno bliska Izraelu, kojeg kreatori politike u Ateni smatraju saveznikom protiv Turske i polisom osiguranja kako bi SAD ostao angažiran u istočnom Mediteranu.

Promjena Saudijske Arabije u vezi s projektom mogla bi baciti ključnu riječ u odnose Grčke s Izraelom ako se doista ne prihvati nova ruta.

Optički kabeli prenose bitne digitalne usluge iz zemlje u zemlju u milisekundama koristeći svjetlosne impulse. Njihova važnost raste kako se zemlje Perzijskog zaljeva pozicioniraju kao izvoznici umjetne inteligencije, nastojeći slati podatke u Europu.

Grčka i Saudijska Arabija najavile su 2022. godine podatkovni koridor od istoka do Mediterana, ili projekt EMC. Riječ je o zajedničkom partnerstvu između Saudi Telecoma (STC), grčkog dobavljača električne energije PPC-a, grčkih telekomunikacijskih tvrtki i tvrtke za satelitske aplikacije TTSA.

U to vrijeme, Saudijska Arabija je pregovarala sa SAD-om o sporazumu kojim bi se normalizirali odnosi s Izraelom. Te su pregovore poremetili napadi Hamasa 7. listopada 2023., na koje je Izrael odgovorio pokretanjem ofenzive na Gazu koju su Ujedinjeni narodi i skupine za ljudska prava proglasili genocidom.

Izrael je također napao Libanon, Siriju i Iran.

„Postojao je niz projekata koji su trebali proći kroz Saudijsku Arabiju, Jordan i Izrael – ovo je bio jedan od njih“, rekao je za MEE Julian Rawle , američki konzultant za podmorske optičke kabele.

„Zahtjev Saudijske Arabije za tranzit kroz Siriju je nov. Ljudi traže dodatne kopnene rute između Indijskog oceana i Sredozemnog mora. Sirija je još jedna opcija, ako se ljudi osjećaju ugodno s razvojem političke situacije tamo“, dodao je.

Prezentacija grčkog PPC-a od studenog 2025., koju je MEE dobio na uvid, ne pokazuje da je Sirija povezana s EMC mrežom. Čini se da koridor prolazi kroz Izrael i njegove priobalne vode .

‘Promjena stava’

Pokušaj Saudijske Arabije da uključi Siriju u projekt naglašava kako koristi svoje bogatstvo za jačanje regionalnih saveznika u vrijeme kada u regiji izaziva UAE i Izrael. Također nagovještava širu viziju Rijada za regiju.

„Za Saudijsku Arabiju, Damask je u središtu regionalne povezanosti“, rekao je za MEE zapadni dužnosnik upoznat s investicijskim programom Rijada. „Saudijci žele da ceste, kabeli i vlakovi prolaze kroz Siriju.“

Saudijska STC je u veljači objavila da će uložiti oko 800 milijuna dolara u sirijsku telekomunikacijsku infrastrukturu.

Državna novinska agencija kraljevstva izjavila je da je plan “povezati Siriju regionalno i međunarodno putem optičke mreže koja se proteže na više od 4500 kilometara”.

Kristian Coates Ulrichsen, stručnjak za Perzijski zaljev na Baker institutu Sveučilišta Rice, rekao je da pokušaj Saudijske Arabije da uključi Siriju na štetu Izraela otkriva koliko se regija preuredila.

„Projekt poput ovog u skladu je sa saudijskim pokušajima reintegracije Sirije u regionalni krug i umanjivanja bilo kakvih opipljivih veza s Izraelom“, dodao je.

„2022. godina bila je vrhunac razgovora o normalizaciji odnosa između Saudijske Arabije i Izraela. To ukazuje na promjenu stava Rijada“, rekao je za MEE.

Europske ulazne luke pomiču se na istok

Grčka zamišlja sebe kao središte za više kabelskih ruta, dok zemlje Perzijskog zaljeva povećavaju svoja ulaganja u podatkovne centre umjetne inteligencije i povezuju se s istočnoazijskim poslovnim središtima poput Singapura.

Izvorno su lučki gradovi Marseille i Genova bili mjesta ukrcaja za optičke kabele koji su stizali u Europu. No industrija želi diverzificirati rute, a ulazne luke u Europu pomiču se dalje na istok, stavljajući Grčku i Tursku na kartu.

Istočno Sredozemlje prepuno je leševa velikih infrastrukturnih projekata koje su osmislili regionalni čelnici i think tankovi sa sjedištem u Washingtonu.

Plinovod koji bi povezao Grčku, Cipar i Izrael nikada nije izgrađen.

Slično tome, kabel Great Sea Interconnector, koji bi trebao povezati Grčku, Cipar i Izrael, suočio se s višestrukim kašnjenjima.

Turska, koja polaže pravo na široki pojas istočnog Mediterana koji osporava Grčka, protivi se projektima. Trgovinski koridor o kojem se raspravlja također ima za cilj povezati Indiju s Grčkom, Izraelom i UAE-om.

No Rawle je za MEE rekao da je podatkovni koridor od istoka do Mediterana, ili EMC West, jedan od održivijih projekata. Rekao je da je plaćanje predujma dobavljaču sustava ključna prepreka koju industrija promatra kao pokazatelj napretka.

Grčke i saudijske banke potpisale su ugovor o financiranju 60 posto projekta. Godine 2023. ECM je potpisao ugovor o opskrbi s tvrtkom Alcatel Submarine Networks za izgradnju dvaju podmorskih i kopnenih podatkovnih kabela, prenosi middleeasteye.

