Pogledajte ugovore: Dodik u Americi plaća bivšeg agenta Mossada

Jednu vodi izraelsko-kanadski državljanin, biši operativac Mossada. To je ugovor od četiri miliona dolara. Rekao je da će danas poslati depešu Kanadi te ih obavijestiti da tamo živi čovjek koji podriva BiH. To je ugovor od septembra. Jedan od glavnih ciljeva bio je da se ne održe izbori u RS. Jedan od ciljeva je zatvaranje OHR-a, naglašen, ozvaničen i na njemu se aktivno radi. Također, cilj je i sklanjanje Christiana Schmidta sa pozicije visokog predstavnika, opismenjeno, napisano, potpisano… I to je tek početak. Naravno, sankcije su bile kao jedan od ciljeva, koji je djelomično uspio realizirati, ali tek nakon što je pristao na povlačenje spornih neustavnih zakona, priznavanja presude, povlačenje sa pozicije predsjednika RS, učestvovanje na Izborima koje nije želio u novembru 2025. godine…“, rekao je Konaković.On je rekao da se ne treba govoriti o tome da je Dodik pobjednik utakmice, jer nije.

“Jedan od ciljeva Dodika u ovom lobističkom aranžmanu je sastanak sa princom Saudijske Arabije Binom Salmanom, a to mu garantuje ovaj Ben Menaše. On mu garantuje sastanak sa liderima Ujedinjenih Emirata. Eto zašto je važno što mi imamo te kontakte sa liderima upravo ovih zemalja, zašto to radimo mjesecima. Nije ovo nikakva uzbuna i alarm, samo vas informišemo da vidite da Bosna i Hercegovina kontroliše ove procese. Dodik nema podršku State Deparmenta. Opoziciji poručujem: Nemojte se igrati vatrom. Nemojte jačati čovjeka kojeg smo zaustavili”, rekao je Konaković, koji je dodao da je ukupni aranžman ovog ugovora devet miliona.

“Ne mogu se budžetski novci trošiti na ono što nije ustavna nadležnost entiteta, a vanjska politika nije ustavna nadležnost entiteta. To znači da je ovo što radi i plaća potpuno nezakonito. Najmanje mi smeta Dodikovo ponašanje u javnom prostoru, to je nešto na čemu on živi godinama. Ovo o čemu mi danas govorimo je mnogo ozbiljnije i traži mnogo ozbljniji pristup s naše strane”, pišu Vijesti

On je rekao da su ugovori koje su potpisali Dodikovi ljudi Klokić i Mladenović krivična djela jer RS nema nadležnosti za vođenje vanjske politike.

“Iz ugovora se vidi surovost plana koji traje od septembra. Vrlo je važno da ne odmažemo institucijama BiH veličanjem čovjeka koji je počinilac više krivičnih djela. Njega nema u ovim dokumentima, on ih ne potpisuje, žrtvuje druge ljude. Pozabavite se likom i djelom ovog čovjeka koji je hapšen u Americi, taj čovjek je nakon udara angažovan u Mijanmaru od strane vojnog režima, u Sudanu također angažovan, u Zimbambweu, u Iranu rođen, Mossadov agent, u BiH pokušava implementirati interese pučista kroz djelovanje u SAD“, rekao je.

