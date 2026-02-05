Vijesti

Cvijanović: Predsjednik Tramp stigao na Molitveni doručak, čast je biti danas na ovom mjestu

4.7K  
Objavljeno prije 54 minute

Zajedno s Cvijanović prisustvuju vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović poručila je da je čast prisustvovati Molitvenom doručku u Vašingtonu, kojem prisustvuje i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump).

– Predsjednik Tramp stigao na Molitveni doručak. Čast je biti danas na ovom mjestu – napisala je Cvijanović na mreži X.

Molitvenom doručku, zajedno s Cvijanović prisustvuju vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Događaj, na kojem govor drži američki predsjednik, okupio je više od 3.000 zvanica iz preko 100 zemalja svijeta.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh