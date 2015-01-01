Pomoću skrivenih kodova na Lidlovim cijenama možete otkriti koji će proizvod pojeftiniti

Malo, gotovo neprimjetno slovo ili kombinacija znakova na LIDL-ovim cjenicima trenutno je hit na društvenim mrežama. Video kraći od 30 sekundi prikupio je desetke hiljada lajkova jer otkriva “tajni kod” koji, prema svemu sudeći, ne poznaje čak 99 % kupaca. A oni koji ga znaju – plaćaju manje.

Riječ je o sitnim oznakama na cijenama koje zapravo služe zaposlenicima, ali ih kupci mogu iskoristiti kao signal da će proizvod uskoro biti snižen.

Šta zapravo znači „tajni kod“ na LIDL-ovim cjenicima?

Na nekim cijenama, uz naziv proizvoda i iznos, mogu se vidjeti kratice poput T, TS ili kombinacije 4T, 6T i slično. Te oznake povezuju se s dnevnim kontrolama i planiranim sniženjima, najčešće kod proizvoda kojima se bliži rok trajanja ili koje treba ukloniti s polica zbog dolaska nove robe.

Najvažniji kodovi – jednostavno objašnjeno

T – dnevna kontrola

To znači da se proizvod taj dan provjerava i često se pred kraj radnog vremena snižava. Najčešće se odnosi na svježe i osjetljive namirnice poput voća, povrća, mliječnih proizvoda, mesa ili ribe.

TS – dnevna kontrola subotom

Subota je posebno zanimljiva za lovce na popuste. Tada se police često „preslažu“, dolazi nova roba, a stara mora van – često uz veća sniženja.

4T, 6T i slično – odbrojavanje do sniženja

Ako na cijeniku piše, primjerice, 6T, to znači da bi proizvod trebao biti snižen najkasnije šest dana prije isteka roka trajanja.

Kako iskoristiti ovaj trik u praksi?

Tko prilikom kupnje ne gleda samo velike crvene etikete, nego obrati pažnju i na sitna slova, može lakše uloviti popuste – osobito pred zatvaranje trgovine ili subotom.

Pogledajte cjenik: tražite oznake T, TS ili broj s T (npr. 4T)

Provjerite rok trajanja na pakiranju

Izračunajte dane do isteka

Najbolje vrijeme: navečer ili subotom (TS)

Realno gledano – radi li to uvijek?

Ove oznake nisu jamstvo popusta, nego više trag. Hoće li i koliko proizvod biti snižen ovisi o poslovnici, količini robe i procjeni zaposlenika. Ponekad se roba snizi ranije – a ponekad nestane s police brže nego što stignete reagirati.

Važno: MHD nije isto što i „rok upotrebe“

Mnogi bacaju hranu čim istekne minimalni rok trajanja (MHD), iako je on pokazatelj kvalitete, a ne sigurnosti. Često je proizvod i nakon toga sasvim u redu – treba pogledati, pomirisati i probati.

Kod oznake „upotrijebiti do“ vrijede druga pravila – to se odnosi na vrlo kvarljive proizvode koje nakon tog datuma ne treba konzumirati.

