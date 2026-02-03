Porodica trpi nasilje samo zato jer su Arapi: Kamenom su mi udarili dijete u nos, tri godine nas maltretiraju

Arapska porodica Al Zahri koja stanuje u Brezi, već tri godine trpi fizičko i psihičko maltretiranje od svojih komšija, kako tvrde za „Dnevni avaz“.

Našoj redakciji obratila se Havka Al Zahri, koja je izjavila da joj je dijete koje ima dvije i po godine bilo pretučeno, kao i njen muž Ghaith Mohammd.

Polupan inventar

– Sve je počelo prije tri godine i traje i dan-danas. Nijedan dan nismo mirni. Svaki dan mi dođe policija. Riječ je o komšijama, dvojici braće A. K. i F. K. (op.a. identitet poznat redakciji), koji su poznati po kriminalu i koji su skloni krađi. Njima smeta što smo mi arapski državljani i što smo kupili kuću do njih, što imamo novac. Samo to i ništa drugo. Mi se tim ljudima nikada nismo obratili. Ja nisam odavde, iz drugog sam kraja Bosne i Hercegovine rodom, nemam veze s njima niti s Brezom. Jednostavno smo tu došli, kupili kuću i imamo firmu. Konstatno nam „lupaju“ i firmu i inventar. Šalju nam ljude na adresu dolje. Radi se na tome da se mi istjeramo iz ove općine – tvrdi Al Zahri za „Dnevni avaz“.

Zapisnici policije

Al Zahri je dodala da je posljednju prijavu policiji podnijela u srijedu, 28. januara ove godine, kada se, kako kaže, desio napad na imovinu i njihovog psa. Dodala je da je policija bila na licu mjesta.

Ghaith Mohammd: Napale ga komšije. Ustupljena fotografija / Avaz

– Imam izvještaje i zapisnike policije, već ih imam 50. Nije to jedan dan, pa da je jedan zapisnik. Imam tužbe advokatske, prijavljivanje kontroli. Sve smo isprijavljivali. Muža (op.a. Mohammd Al Zahri) su mi istukli, napali na kuću, lupali mi automobil koji košta gotovo 60 hiljada KM. Drugi automobil Mercedes su mi polupali kamenjem. Policija ništa ne radi. Pitala sam komšije dva-tri puta: „Izvini, zašto mi vama smetamo?“, eto nismo dobrodošli, samo to. Bila sam postavila ogradu između nas, oborili su je i zato sam ih tužila. Dijete su mi pretukli krajem 2024. ili početkom 2025. godine. Moje dijete je prešlo u dvorište kod komšije, bacio mu je kamen u predjelu nosa. Dijete ne priča. Nisu mi čak ni dali da izvadim ljekarsko uvjerenje. Policajac se derao na mene i rekao: „Zašto ja ne čuvam svoje dijete i da će me prijaviti socijalnom“. Nisu mi dali da odem u policijsku stanicu da podnesem krivičnu prijavu – kazala nam je Al Zahri.



Dodaje kako je njena porodica non-stop izložena torturi, maltretiranju. Al Zahri je dodala da je u takvoj situaciji da joj preostaje da se iseli.

– Jedino da dam nekom kuću, uložili smo milione, imamo firme, muž je ugledni biznismen. Ne može čovjek da ode u kancelariju. Išla sam psihijatru, i ja i muž, djeca – rekla je Al Zahri za „Dnevni avaz“.

Kako nam je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, službenici PS Breza rade po navedenim prijavama. Ipak, više informacija dobit ćemo iz MUP-a nakon što odgovor na naš upit bude kompletiran,piše Avaz

Sadržaj izjave svjedoka

Faksimil dokumenta. Avaz

U sadržaju izjave svjedoka se, između ostalog, navodi da su problemi nastali već od 11. mjeseca 2023. godine neposredno nakon kupovine kuće, gdje K. F., njegov brat K. A. i sin od K. A., konstantno, ničim izazvani vrijeđaju Havku Al Zahri i njenu porodicu, te im upućuju psovke „j***m ti mater, na**em vas na k***c, migrantu jedan“, prijete da će im prebiti dijete ako uđe u njihovo dvorište, u toku noći konstantno gađaju kamenjem u njenu ogradu, otuđuju im stvari iz dvorišta i drugo.

