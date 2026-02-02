Cerić: Radončićev intervju je antologijski

Bivši reisu-l-ulema Mustafa efendija Cerić u novom komentaru dana govorio je o sinoćnjem intervjuu lidera Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudina Radončića koji je gostovao u emisiji “Istraga sedmice” kod urednika i voditelja Avde Avdića.

Radončić je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji, ali i o predstojećim izborima.

Komentar dana efendije Cerića prenosimo u cijelosti:

– Pažljivo sam saslušao intervju Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost (SBB), koji je sinoć vodio Avdo Avdić na Hayat TV u emisiji “Istraga sedmice”, s osjećajem rijetkog, ali dragocjenog zadovoljstva da se u bošnjačkom političkom prostoru napokon čuo glas koji ne kalkuliše, ne zamagljuje i ne bježi od istine.

Ono što ovaj intervju izdvaja iz mora dnevno-političkih nastupa jeste njegova nacionalna svijest, politička zrelost i državnički ton. Radončić se odvažio na ono što je u našoj politici postalo gotovo zabranjeno: da javno poreda stvari u bošnjačkoj politici, da prizna vlastite greške bez uvijanja i da istovremeno jasno, argumentirano i bez straha ukaže na greške drugih. Ne iz lične sujete, nego iz svijesti da narod koji je preživio genocid nema luksuz političke nezrelosti, improvizacije i moralne konfuzije.

Posebno snažno odjekuje Radončićeva opomena da bošnjački, odnosno bosanski političari koji su se prihvatili obaveze da budu glas naroda nad kojim je počinjen genocid, priznat i presuđen od cijelog civiliziranog svijeta, često nisu dorasli historijskom trenutku. Ili im nedostaje znanja i sposobnosti, ili hrabrosti i mudrosti da se nose s političkim i moralnim izazovima domaće i globalne scene. Dok se protiv Bošnjaka muslimana sve glasnije, ne više prikriveno nego bučno, širi narativ neprijateljstva prema islamu i muslimanima, kao navodnim neprijateljima kršćanstva, bošnjačka politika često djeluje uspavano, zatvoreno u lokalne rovove i sitne interese.

U tom kontekstu, Radončićeva poruka je kristalno jasna: onaj ko stoji na čelu bošnjačke i bosanske političke i moralne piramide mora biti tamo gdje se pali vatra mržnje – da je gasi. Bez obzira gdje se ta vatra pali, pa makar to bilo i u Tel Avivu, Briselu ili Bukureštu. Državnička odgovornost ne mjeri se time “šta će ko reći”, nego time da li si bio tamo gdje se branila istina, dostojanstvo naroda i sigurnost države,prenosi Avaz

Zato se s punom odgovornošću može reći da je ovaj intervju politički antologijski, po jasnoći, glasnosti i ozbiljnosti s kojom se govori o stanju nacije i države. On otvara prostor za razmišljanje koje odavno izbjegavamo, a koje nam je danas potrebnije nego ikada.

U tom duhu usuđujem se iznijeti ideju koja mi se već dugo nameće, a koju sam čuo od uglednih i iskusnih Bošnjaka: formiranje ozbiljnog, odgovornog, nestranačkog ili nadstranačkog i nevladinog “Vijeća nacionalne sigurnosti”. Vijeća koje bi činili dokazani, iskusni i moralno kredibilni pojedinci, sposobni da kontinuirano prate domaću i globalnu političku scenu, da je analiziraju i da donose strateške zaključke i sugestije bošnjačkim i bosanskim državnim službenicima u interesu naroda i države, a ne bilo koje partije.Jer danas nam prijeti realna opasnost da u miru izgubimo ono što smo u ratu, uz ogromne žrtve, sačuvali i odbranili. Nacionalna i državna sigurnost više nisu samo pitanje oružja, nego znanja, političke budnosti, moralne jasnoće i međunarodnog djelovanja.

Zato, bez idealiziranja treba reći hvala Fahrudinu Radončiću što se politički aktivirao da svoje znanje i iskustvo podijeli s narodom – jasno, glasno i odgovorno. Bošnjacima i Bosni danas nisu potrebni političari koji šute da bi trajali, nego oni koji govore istinu da bi narod i bosanska država opstali, piše efendija Cerić.

