Put Foča – Pljevlja: Dio brda se sručio na put ispred vozača

Kako se može vidjeti na videu, koji je objavio šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skuštini Ognjen Bodiroga, dio brda se sručio na put.

“Regionalni put Foča-Čelebići! Oprez i hvala Vladi Republike Srpske što ovako brine o Hercegovini! Sram vas bilo!”, napisao je Bodiroga.Inače, putni pravci u istočnoj Hercegovini su u jako lošem stanju i predstavljaju veliku prijetnju za vozače koji tu saobraćaju, navodi BN.

Nedavno je došlo do velikog odrona na putu Foča – Sarajevo, ali nadležni još to nisu sanirali, tako da je rizično odvijanje saobraćaja i na toj putnoj dionici.

Takođe, nedavno je upućen veliki apel vlastima Republike Srpske zbog katastrofalnog stanja u kome se nalazi put Rogatica-Ustiprača.

Na dionici magistralnog puta Foča-Dragočava danas je došlo do odrona zemljišta na kolovoz zbog čega je saobraćaj bio obustavljen oko sat vremena, rečeno je Srni u Policijskoj stanici Foča. Policiji je u 13.05 časova prijavljeno da je došlo do odrona, nakon čega je obaviješteno preduzeće “Srbinje putevi”, koje održava tu dionicu, da ukloni odron,pišu Nezavisne

Facebook komentari