Tarik Prusac ubio ženu, pa s otetom djevojčicom jeo ćevape na Baščaršiji

Objavljeno prije 1 sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u večernjim satima lišili su slobode Tarika Prusca, koji se sumnjiči za ubistvo žene u sarajevskom naselju Dobrinja.

Iako je potraga za njim bila intenzivirana i na području Darive, kako saznaje “Avaz”, osumnjičeni je lociran i uhapšen na drugoj lokaciji, u starom dijelu Sarajeva.

Prusac je na Darivi ostavio automobil, nakon čega se uputio prema Baščaršiji. Tamo je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu, odnosno u poznatoj ćevabdžinici, gdje je jeo ćevape zajedno s djevojčicom koju je poveo sa sobom,piše Avaz

Nakon hapšenja, prebačen je u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada.

Dijete koje je osumnjičeni odveo nakon izvršenja krivičnog djela pronađeno je nepovrijeđeno, a o njemu trenutno brinu nadležne stručne službe.


