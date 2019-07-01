Vukanović oštro o reakcijama na sukob u Tuzli: “Da su napadači bili Bošnjaci, Dodik bi prekinuo program, ali pošto su Hrvati – vlada muk”

Vukanović je primijetio da, dok svi regionalni mediji bruje o sukobu Torcide i Delija, ova vijest na sajtu RTRS-a završava “na marginama”.

“Da su napali navijači Želje…”

Vukanović je postavio hipotetičku situaciju, tvrdeći da bi reakcija bila dijametralno suprotna da su napadači dolazili iz drugog etničkog korpusa.

“Da su kojim slučajem navijači Slobode, Sarajeva ili Željezničara napali navijače Zvezde, bio bi prekinut program. Oglasio bi se prvo Dodik, tvrdio da Bošnjaci mrze Srbe i ne daju navijačima da slete na aerodrom i putuju, te da je to dokaz da za Srbe nema mjesta u Federaciji”, naveo je Vukanović,pišev N1

Politička pozadina šutnje

Lider Liste za pravdu i red smatra da trenutna šutnja (“muk”) nije slučajna, već je rezultat političkih kalkulacija i savezništava na relaciji Banja Luka – Mostar – Zagreb.

“Kada su u pitanju Hrvati i navijači iz Hrvatske i zapadne Hercegovine, onda je muk, da se ne zamjere braći i mentorima u Zagrebu, Plenkoviću i Čoviću”, zaključio je Vukanović, aludirajući na bliske političke odnose Milorada Dodika s liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i zvaničnim Zagrebom

