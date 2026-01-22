Vijesti

UN stežu kaiš?

Objavljeno prije 14 minuta

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) najavio je da će premjestiti značajan broj radnih mjesta, kao dio napora za prilagodbu promijenjenim financijskim i razvojnim okolnostima te poboljšanje učinkovitosti rada na terenu.

 Ujedinjene nacije - Shutterstock

Kako je navedeno u objavi, preseljenje će obuhvatiti gotovo 400 radnih mjesta iz ureda u New Yorku.

Oko tri četvrtine tih radnih mjesta bit će premješteno u Bonn u Njemačkoj, dok će otprilike jedna četvrtina biti premještena u Madrid.

Ukupna prisutnost UNDP-a u Bonnu tako će premašiti 400 zaposlenika, s obzirom na to da je grad već dugi niz godina sjedište programa Volontera Ujedinjenih naroda (UNV), koji je dio UNDP-ovog sustava.

UNDP je zahvalio Njemačkoj i Španjolskoj na spremnosti da budu domaćini organizaciji, navodeći da će novi aranžmani dodatno ojačati bliske radne odnose.

Organizacija je naglasila da ostaje usmjerena na svoj osnovni mandat – iskorjenjivanje siromaštva, smanjenje nejednakosti, zaštitu okoliša, kao i podršku stabilizaciji i oporavku od kriza.

UNDP djeluje u otprilike 170 zemalja i teritorija te zapošljava otprilike 22 000 ljudi.

Više od 19.000 zaposlenika radi u uredima u državama i regionalnim centrima, dok je manje od sedam posto radne snage smješteno u New Yorku, a ostatak na drugim lokacijama.

New York će ostati globalno sjedište UNDP-a.

Organizacija je također podsjetila da je početkom 2026. već preselila 30 radnih mjesta iz New Yorka u regionalne urede u Africi, Latinskoj Americi i Karibima, arapskim državama, srednjoj Europi te Aziji i Pacifiku, s ciljem približavanja osoblja zajednicama koje podržava.


