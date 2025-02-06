Bh. analitičarka podsjetila: Ovo su stranački penzioneri koju su uzeli 30.000 KM otpremnine i vratili se na funkcije

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšič jučer je najavio kako će nakon ovog mandata otići u penziju. Politička analitičarka Ivana Marić pohvalila je ovaj potez, ali i podsjetila na sve one “stranačke penzionere” koji su se, nakon što su uzeli više desetina hiljada otpremnine, vratili na funkcije i dobijaju visoka primanja.”Lako je ovo uraditi kad ti ego ne traži svakodnevno poliranje i kad ti moć ne treba da se osjećaš dobro, jer imaš sređen privatni život pa jedva čekaš da više vremena provodiš s porodicom i prijateljima. Malo je takvih u politici. Kamo sreće da se ostali stranački penzioneri ugledaju na njega, umjesto što uzmu otpremninu od preko 30-ak hiljada KM i ostanu u parlamentu uz platu od preko 5.000 KM. I to, ako je kako moguće, do smrti”, navela je Marić komentirajući odluku Nermina Nikšića.

Podsjetila je koji su, kako kaže, samo neki od penzionisanih parlamentaraca koji su to uradili,piše N1

“Dragan Čović (HDZ), Bakir Izetbegović (SDA), Nikola Špirić (SNSD), Halid Genjac (SDA), Zlatko Miletić (Ne zna više ni on u kojoj je stranci), Šemsudin Mehmedović (ex SDA, sad njegova), Božo LJubić (HDZ pa HDZ 1990), Šefik Džaferović (SDA), Dragan Mektić (SDS), Mirko Šarović (SDS), Dušanka Majkić (SNSD), Nebojša Radmanović (SNSD), Bariša Čolak (HDZ), Lazar Prodanović (SNSD), Mladen Bošković (HDZ), Obren Petrović (SNSD), Niko Lozančić (HDZ), Ismeta Dervoz (SBB) i još neki. Primjetit ćete da je među njima najviše političara koji dolaze iz stranaka koje se kao najviše bore za svoje narode: SNSD, HDZ i SDA. Otpremninu je uzeo i SDA milioner iz Živinica, Denijal Tulumović, protiv kojeg je nedavno potvrđena optužnica za namještanje tendera za nabavku akcelerator u Tuzli, vrijednosti oko 8 miliona KM. Zbog tog tendera su onkološki pacijenti iz Tuzle tri godine morali putovati u druge gradove na terapiju. Taj slučaj potvrđuje izreku da nije bogat onaj koji ima milione, već onaj kojem je dovoljno ono što ima, a takvih među milionerima, a i političarima, nema”, poručila je Marić.

Facebook komentari