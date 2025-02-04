Samostalni poduzetnici u Federaciji BiH plaćat će veće mjesečne doprinose, poznato i u kojem iznosu

Samostalni poduzetnici u Federaciji BiH, uključujući obrtnike, paušalce, freelancere i nositelje slobodnih zanimanja u 2026. su ušli s novim rastom troškova doprinosa i većim mjesečnim izdacima iako se sistem formalno vodi kao fiskalno rasterećen nakon smanjenja zbrojne stope doprinosa u 2025.Shodno Zakonu o doprinosima, federalni ministar financija dužan je najkasnije do 31. decembra tekuće godine objaviti iznose osnovica za obračun doprinosa poduzetnika za sljedeću kalendarsku godinu.

Te osnovice utvrđuju se kao množenik prosječne plaće u FBiH u razdoblju od januara do septembra tekuće godine i propisanih koeficijenata koji ovise o osnovi obavljanja samostalne djelatnosti.

Prosječna plaća januara do septembra je 2464 KM te je u odnosu na prethodnu godinu veća za 347 KM ili za 16,39%. Nove osnovice su objavljene te su, očekivano, veće nego prošle godine.

Za poduzetnike s osnove obavljanja samostalne djelatnosti iz članaka koji utvrđuju dohodak na osnovi poslovnih knjiga mjesečna osnovica za obračun doprinosa za slobodna zanimanja iznosi 2710 KM, za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti 1602 KM, za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu 715 KM, a za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca 715 KM.

Da bi s pravom koristili ovu osnovicu, njezini obveznici moraju biti upisani u odgovarajući registar, s ti da valja znati kako se, prema zakonu, pod djelatnost trgovca pojedinca, uz obvezu upisa u odgovarajući registar, svrstavaju samostalni trgovci koji promet nisu obvezni evidentirati preko fiskalnih uređaja i koji trgovinu na malo obavljaju izvan trgovačkih radnji. To znači da takvi trgovci pojedinci moraju imati rješenje nadležnog tijela da su registrirani za djelatnost trgovine na tržnicama (što podrazumijeva jedno prodajno mjesto kao što je štand, stol, boks, zatim da to može biti i (de)montažni i/ili zidani objekt tipa kioska, ali i štand ili stol izvan tržnica na malo, ali uz validno odobrenje od nadležnog tijela), piše Večernji List.

Za poduzetnike s osnove obavljanja samostalne djelatnosti koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu osnovica je također rasla. Tako mjesečna osnovica za obračun doprinosa za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti iznosi 1355 KM, za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata osnovica je 616 KM, a isti je iznos i za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu te za samostalnu djelatnost taksi-prijevoza.

Nadalje, za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca osnovica je 715 KM.

Shodno objavljenim podacima, mjesečni doprinos za samostalna zanimanja iznosi 975,60 KM, što je 137,52 KM više nego prošle godine. Na godišnjoj razini to je povećanje od 1650,24 KM. Za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti mjesečni doprinosi iznose 576,72 KM, što je povećanje od 81,36 KM,piše Avaz

Ova kategorija za doprinose u ovoj će godini izdvojiti 976,32 KM više nego lani. Trgovci, primjerice, na tržnicama mjesečno za doprinose moraju izdvojiti 257,40 KM, što je za 36,36 KM više nego lani. To će ih na godišnjoj razini koštati 436,32 KM više u odnosu na prošlu godinu. Više novca će izdvojiti i oni koji plaćaju porez paušalno.

Pa tako za samostalne djelatnosti obrta i srodne djelatnosti ili samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja mjesečni doprinosi iznose 487,80 KM, što je 68,76 KM više u odnosu na prošlu godinu. Na godišnjoj razini povećanje će ih koštati 825,12 KM više nego prošle godine. I na koncu, za porezne obveznike koji se bave niskoakumulativnim djelatnostima, poput esnafskih zanata, poljoprivredom, šumarstvom ili taksi-prijevozom, mjesečni doprinosi u ovoj godini iznose 221,76 KM, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje od 31,32 KM, a na godišnjoj razini za doprinose će morati izdvojiti 375,84 KM više nego lani.

