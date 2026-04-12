Islamska zajednica u srcu Sarajeva gradi poslovno-stambeni objekat, investicija vrijedna 4 miliona KM

Općina Stari Grad Sarajevo, u saradnji sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, uspješno je okončala aktivnosti koje su rezultirale osiguranjem investicije vrijedne oko 4 miliona KM za realizaciju projekta u Starom Gradu.

Riječ je o projektu rekonstrukcije stambeno-poslovnog objekta, uz promjenu njegove namjene u savremeni poslovni objekat, za koji je izdato odobrenje za građenje Islamskoj zajednici u BiH.

Događaj je upriličen u prisustvu reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića i Nj.E. ambasadora Države Katar Meshaala bin Ali Al-Attiyaha.

Pored značajnog investicionog aspekta, realizacijom ovog projekta bit će riješen i dugogodišnji sigurnosni problem, s obzirom na to da je riječ o objektu koji je bio u ruševnom stanju i predstavlja potencijalnu opasnost za građane i saobraćaj.

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Irfan Čengić istakao je da je riječ o rezultatu kontinuiranog rada na jačanju međunarodne saradnje.

– Ovo je konkretan rezultat dvogodišnjeg zajedničkog rada Općine i Islamske zajednice. Međunarodna saradnja nam ne donosi samo nova iskustva, nego i konkretne projekte i milionske investicije koje mijenjaju naš Stari Grad – izjavio je načelnik Čengić.

Tokom susreta sa ambasadorom Katara razgovarano je i o novim projektima i mogućnostima daljeg unapređenja saradnje, posebno u oblastima investicija, turizma i razvoja.

Općina Stari Grad Sarajevo očekuje da će Komisija za nacionalne spomenike BiH u narednom periodu dati potrebna mišljenja za projekte vrijedne više od 10 miliona KM, među kojima su izgradnja bazena na Bentbaši, HUB u ulici Muvekita, hotel IZBiH u bivšoj zgradi Rijaseta, te uređenje trga ispred Doma Oružanih snaga BiH.

Ubrzanje rada Komisije, nakon promjena u njenom sastavu, omogućilo realizaciju niza važnih projekata koji će doprinijeti razvoju Starog Grada i kvalitetu života građana – ističu iz Općine

