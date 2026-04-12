Za dan vraćen 3.261 putnik s hrvatske granice, objavljen najčešći razlog

Pomoćnik glavnog šefa policije i načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno izjavio je kako novi sistem ulaska i izlaska (Entry/Exit, tj. EES) na granicama značajno podiže nivo sigurnosti.

U gostovanju u Dnevniku HTV-a naglasio je da sistem prikuplja biometrijske podatke, što onemogućuje korištenje tuđih putnih isprava, te se osvrnuo na gužve na prijelazima i stanje s ilegalnim migracijama, piše HRT.

Ničeno ističe kako novi sistem donosi kvalitativni iskorak u kontroli putnika.

“Dosadašnji sistemi provjeravali su zaštitne elemente putovnica, a ovaj sistem prikuplja i biometrijske podatke svake osobe. To znači da korištenje tuđih putnih isprava postaje nemoguće”, rekao je.

Dodao je kako se sigurnost podiže na potpuno novu razinu, kao i “interoperabilnost sa svim ostalim sistemima gdje se dijele podaci o prikupljenoj biometriji”. Sistem omogućuje usporedbu podataka s nacionalnim i europskim bazama poput AFIS-a i NABIS-a, što, kako je pojasnio, može pomoći i u kriminalističkim istragama za identificiranje osoba.

Šta kaže o gužvama na granicama

Na pitanje o gužvama na granicama, Ničeno je priznao da novi sistem zahtijeva dodatno vrijeme.

“Kontrola traje oko minute, 70 sekundi, ovisno o tome koliko je osoba vična korištenju uređaja”, kazao je. Naglasio je kako su posebni izazovi na cestovnim prijelazima, gdje putnici moraju izaći iz vozila i obaviti skeniranje. Policija planira ublažiti gužve korištenjem mobilnih uređaja.

“Već sada koristimo mobilne uređaje, a dodatno ćemo ih primjenjivati tokom vikenda i turističke sezone, kako na cestovnim prijelazima tako i na aerodromima”, najavio je Ničeno.

Osvrnuo se i na gužve na pojedinim prijelazima. “Ne bih rekao da su gužve uzrokovane Entry/Exit sistemom. Na Bajakovu se čekalo oko tri sata, ali riječ je o petku prije pravoslavnog Uskrsa, kada su takva putovanja uobičajena”, pojasnio je.

Podsjetimo, na graničnim prijelazima sa Srbijom i BiH danas su zabilježene ogromne gužve jer se od danas sistem primijenjuje u potpunom opsegu, kao i u drugim EU članicama.

Jedan čitatelj javio je da je u autobusu na ulasku iz Srbije u Hrvatsku na graničnom prijelazu Bajakovo čekao gotovo devet sati.

Samo u četvrtak odbijen 3.261 ulazak

Od početka primjene Entry/Exit sistema zabilježeni su milioni provjera putnika. Kako ističe Ničeno, do sada je kreirano više od milion dosjea i obavljeno više od tri miliona verifikacija, no nisu svi putnici prošli kontrolu.

Samo u četvrtak odbijen je 3.261 ulazak, a glavni razlog je takozvani “overstay”, odnosno prekoračenje dopuštenog boravka u Europskoj uniji. Novi sistem donosi i veću transparentnost jer putnici pri skeniranju mogu točno vidjeti koliko im je dana još dopušteno boraviti u EU, što ranije nije bilo moguće bez dodatnih izračuna.

Ničeno je istaknuo da pritisak na granicama trenutačno pada. Prošle godine zabilježeno je oko 16.400 nezakonitih prelazaka, što je 40 posto manje nego ranije, dok je ove godine do sada evidentirano 2135 prelazaka, odnosno oko 20 posto manje. Napomenuo je da su ti trendovi uvjetovani sezonom i vremenskim prilikama te da se s dolaskom toplijih dana može očekivati njihov porast

