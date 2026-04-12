Sinner postao novi svjetski broj 1: U finalu Monte Carla pobijedio Alcaraza

Italijan Jannik Sinner pobijedio je velikog rivala Carlosa Alcaraza u finalu Rolex Monte-Carlo Mastersa i osvojio svoju 14. Veliku titulu, kombinaciju Grand Slam trofeja, ATP Masters 1000 naslova, završnog ATP Finalsa i olimpijskog zlata u singlu.

Sinner je postao tek drugi igrač u historiji, nakon Novaka Đokovića 2015., koji je osvojio prva tri Masters 1000 turnira u sezoni, a to su Indian Wells, Miami i Monte-Carlo.

Time je izjednačio Alcaraza s osam Masters 1000 naslova, dok je Đoković daleko ispred s rekordnih 40, navodi se na stranici ATP tour.

Novi svjetski broj 1 u PIF ATP rang listi sada je osvojio četiri uzastopna Masters 1000 turnira, što je ranije uspjelo samo Đokoviću i Nadalu. Njegov niz počeo je prošle godine u Parizu, a uključujući ATP Finals, Sinner je osvojio pet od posljednjih šest “Big Title” takmičenja.

Ovo je prvi put da je 24-godišnjak iz San Candida osvojio Monte Carlo, a jedini Masters 1000 turniri koji mu nedostaju su Madrid i Rim, koji su naredne stanice na kalendaru.

Statistički, Sinner osvaja jedan “Big Title” na svakih 4,9 odigranih turnira, čime je prestigao legendarnog Petea Samprasa. Bolji omjer imaju samo Đoković (3,3), Nadal (3,5), Alcaraz (3,8) i Federer (4,4).

