Rat u Iranu koštao Izrael 9,8 milijardi eura

Objavljeno prije 2 sata

Rat s Iranom koštao je Izrael oko 35 milijardi šekela (9,8 milijardi eura) proračunskih rashoda, prema početnoj procjeni izraelskog Ministarstva financija.

Ministarstvo financija priopćilo je da je američko-izraelski rat s Iranom uzrokovao visoke ekonomske troškove, uključujući povećanje državne potrošnje, od kojih će neki postati u potpunosti vidljivi tek u budućnosti, izvještava The Times of Israel.

Najveći dio troškova iznosi procijenjenih 22 milijarde NIS-a za Izraelske obrambene snage, Ministarstvo obrane, Ministarstvo nacionalne sigurnosti i druge sigurnosne organizacije.

Taj je iznos već dodan u proračun Ministarstva obrane kao dio državnog proračuna za 2026. godinu, prema podacima Ministarstva financija.

Ukupni trošak vladinih planova kompenzacije za štetu od izravnih raketnih napada, gubitak ekonomskih performansi za poduzeća i neplaćeni dopust za zaposlenike procjenjuje se na 12 milijardi NIS-a.

Dodatnih milijardu NIS-a potrošeno je na civilne troškove, uključujući bolničke operacije, hitne intervencije i troškove Ministarstva socijalnih poslova.


