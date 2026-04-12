Rat u Iranu koštao Izrael 9,8 milijardi eura

Ministarstvo financija priopćilo je da je američko-izraelski rat s Iranom uzrokovao visoke ekonomske troškove, uključujući povećanje državne potrošnje, od kojih će neki postati u potpunosti vidljivi tek u budućnosti, izvještava The Times of Israel.

Najveći dio troškova iznosi procijenjenih 22 milijarde NIS-a za Izraelske obrambene snage, Ministarstvo obrane, Ministarstvo nacionalne sigurnosti i druge sigurnosne organizacije.

Taj je iznos već dodan u proračun Ministarstva obrane kao dio državnog proračuna za 2026. godinu, prema podacima Ministarstva financija.

Ukupni trošak vladinih planova kompenzacije za štetu od izravnih raketnih napada, gubitak ekonomskih performansi za poduzeća i neplaćeni dopust za zaposlenike procjenjuje se na 12 milijardi NIS-a.

Dodatnih milijardu NIS-a potrošeno je na civilne troškove, uključujući bolničke operacije, hitne intervencije i troškove Ministarstva socijalnih poslova.

Facebook komentari