„Donalde, pucaj, ne kvocaj”: Netanyahuov saveznik ismijava Trumpa

Zvika Fogel, predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost izraelskog Knesseta i član ekstremističke stranke Židovska moć Itamara Ben-Gvira, dijela vladajuće koalicije koju predvodi Benjamin Netanyahu, uputio je Donaldu Trumpu provokativnu poruku:

„Donalde, ako moraš pucati, pucaj. Ne kvocaj”, poručio je Fogel.

— צביקה פוגל (@tzvikafoghel) April 12, 2026

Ovaj komentar dolazi nakon što je Trump ponovio svoju prijetnju uništenjem iranskih elektrana i druge civilne energetske infrastrukture ako se ne postigne dogovor o okončanju sukoba u zapadnoj Aziji.

„Mogu uništiti Iran u jednom danu“, rekao je Trump u emisiji Fox Newsa „Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo“. „Mogu imati cijelu njihovu energiju, sve, svaku njihovu tvornicu, njihove elektrane, što je velika stvar.“

Ranije ovog mjeseca, Trump je upozorio da bi, ako Teheran ne uspije postići dogovor , Sjedinjene Države mogle “dignuti u zrak cijelu zemlju”.

U telefonskom intervjuu za ABC News, Trump je rekao da očekuje da će Iran brzo postići dogovor. „Ako se dogodi, dogodit će se. A ako se ne dogodi, dići ćemo cijelu zemlju u zrak“, rekao je.

Ekstremistički izraelski političar očigledno nije zadovoljan brzinom kojom Trump realizira svoje prijetnje.

