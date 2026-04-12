Vladica sišao u zmijsko carstvo: Ovaj prizor nije za svakoga

Stanković je pozvan na hitnu intervenciju nakon čega je iz jednog šahta izvadio čak šest zmija koje je potom odnio u prirodno stanište.

Ukratko:

6 zmija izvađeno iz šahta

Intervencija u Merošini

Stepski smuk, nije otrovan

Vraćene u prirodu

“Merošina, radi se voda i prilikom pregleda šahte gde treba da se priključi voda, našli smo zmije, imamo ih tu puno”, rekao je Stanković dok je prebrojavao zmije.

Poznati zmijolovac navodi da su u pitanju “lijepi primjerci” stepskog smuka koji nije otrovnica.”Malo im je hladno pa su se zavukli. Ajdemo, momci, idemo, sad ćemo da ih vratimo u prirodno stanište”, rekao je Stanković i dodao da je počela sezona, prenosi Telegraf

