OVAN

Dnevni horoskop za 12. april 2026. godine naglašava da vas: izaberite zeleno uskršnje jaje! Doneće vam pobedu. Porodica i prijatelji danas unose zabavu u dom. Vaš partner ceni sitne šale, atmosfera je dobra. Slobodni Ovnovi primetiće pogled koji znači više. Veče prolazi u smehu i razgovoru. Kratka šetnja će vam prijati.BIK

Danas se držite omiljenih uskršnjih đakonija i osmeha i neće pogrešiti. Partner voli vaš smisao za šalu. Slobodni Bikovi bi mogli da osvoje nekog dovitljivim komentarom i urođenim šarmom. Porodične igre unose radost u dom. Popodnevna šetnja, posebno nakon obilnog obroka, pomoći će da se rešite stomačnih tegoba.

BLIZANCI

Savet zvezda je da birate jaje u nekoj zagasitijoj boji, doneće vam sreću. Porodični razgovori i smešne sitnice vas uveseljavaju, partner voli šale. Slobodni Blizanci će primetiti nečiji “značajan” pogled. Veče provedite u smehu i igri. Društvene igre će vam prijati.

RAK

Danas se opustite uz uskršnji doručak i igru sa decom ili prijateljima. Partner ceni pažnju i šalu, slobodni Rakovi primećuju simpatije iz prolaza. Porodična radost puni dan, a popodnevna šetnja ili lagana igra održava energiju i zdravlje.

LAV

Dnevni horoskop za 12. april 2026. godine kaže da je danas dan obeležen smehom, bliskošću i dobrom zabavom. Takmičenje u kucanju jajima izmamiće osmehe najmlađih, a bogami ćete se i vi truditi da se istaknete. Partner voli vašu spontanost, uživate u društvu jedno drugog.

DEVICA

Danas uživajte u sitnim porodičnim takmičenjima. Partner ceni vašu pažnju, dok slobodne Device bi mogle da primete nečiji osmeh ili znak pažnje. Porodična igra ili šetnja pune vas energijom, a večernja tišina donosi mir i zadovoljstvo.

VAGA

Dnevni horoskop za 12. april 2026. godine vam predlaže da izaberete najsvetlije jaje – doneće vam pobedu i veselje. Ceo dan će biti obeležen porodičnim druženjem i smehom. Slobodne Vage se osećaju pomalo usamljeno, dok zauzeti vide partnera drugim očima. Mogući bolovi u vratu.

ŠKORPIJA

Ne dozvolite da vam nostalgija poremeti dan. Uskrs je za radost i druženje sa najbližima, nemojte to da zaboravite. U ljubavi, partner voli vašu energiju, dok bi slobodne Škorpije u večernjim satima mogle da upoznaju nekog interesantnog. Obratite pažnju na stomak, ne preterujte sa jelom.

STRELAC

Danas prosto ne znate gde udarate. Obaveza je pregršt, a vi ste sve preuzeli na sebe. Opustite se i dozvolite drugima da vam pomognu. Slobodni Strelčevi bi mogli da u prolazu upoznaju simpatiju. Zauzete očekuje veseo dan, partner vam je od velike pomoći. Šetnja u večernjim satima bi vam prijala.

JARAC

Niste odabrali dobar dan za raspravu sa partnerom, tako da je savet zvezda da se ostavite sitnica i više uživate u prazniku, smehu i šalama sa najdražim osobama. Ukoliko ste slobodni, jedan poziv bi mogao da vas podstakne na razmišljanje. Čim prođu praznici posetite zubara.

VODOLIJA

Za vas je ovo poseban dan, sreća i radost vas očekuju i u krugu porodice, ali i na polju ljubavi. Ukoliko ste zauzeti, očekuje vas važan razgovor sa partnerom i pomak u dobrom smeru. Slobodni samo uživaju u dobroj zabavi i smehu. Jaje koje bi danas moglo da vam donese pobedu je plave boje!

RIBE

Dnevni horoskop za 12. april 2026. godine savetuje da danas zaboravite na poslovne brige i nepravde i opustite se u krugu ljudi koji vas najviše vole. Slobodnim Ribama se u večernjim satima ukazuje šansa za zabavan flert. Zauzeti uživaju u harmoni sa partnerom. Mogući su bolovi u nogama,piše Mondo

