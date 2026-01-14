Tužilaštvo zatražilo pritvor za N. M.: Automobilom ugrozio život Ace Lukasa

Kako je saopćeno iz tužilaštva, pritvor je predložen zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, te uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze i tragove važne za krivični postupak.

N. M. se sumnjiči da je počinio krivično djelo izazivanje opće opasnosti, i to u noći 11. januara, u periodu od 1.00 do 1.50 sati, na području Pala i Sokoca. Prema navodima tužilaštva, na dionici magistralnog puta Donja Ljubogošta – Podromanija, u dužini od oko 25 kilometara, svojim ponašanjem je izazvao ozbiljnu opasnost po život i zdravlje A. V. i J. J., kao i po imovinu većeg obima,pišu Vijesti

Osumnjičeni je, upravljajući automobilom Passat u vlasništvu jednog pravnog lica, u kontinuitetu vozio iza Range Rovera u kojem su se nalazili Vuksanović i J. J. Tokom vožnje je u više navrata prednjim dijelom svog vozila udarao u zadnji dio Range Rovera, pokušavajući da ga u krivinama izgura s kolovoza, a na pravcima da ga zarotira.

Prijedlog za određivanje pritvora upućen je Osnovnom sudu na Sokocu, koji će donijeti odluku o daljnjim mjerama prema osumnjičenom.

