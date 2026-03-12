Ovo je posljednji snimak brata Darka Lazića, ništa nije slutilo tragediju

Dragan Lazić, rođeni brat pjevača Darka Lazića, tragično je preminuo 11. marta u saobraćajnoj nesreći na putu prema Šapcu.

Do nesreće je došlo tokom vožnje motocikla, a posebno potresno je što je samo dan prije nesreće, 22 sata prije nesreće, na društvenim mrežama objavljen snimak njegove vožnje.

Na snimku se vidi kako Dragan uživa u društvu prijatelja i brata Darka, ne sluteći da će mu to biti posljednji zabilježeni trenuci.

Dragan je, zajedno s ekipom bajkera i bratom, krenuo iz Brestača kako bi iskoristili lijepo vrijeme i provozali svoje motocikle.

Tokom vožnje napravili su kratku pauzu, a upravo tada prijatelj zabilježio snimak koji je kasnije podijeljen na Instagramu.

Na snimku se vidi raspoložena i nasmijana grupa motociklista koja se zaustavlja pored puta, šali se i uživa u predahu.

Ništa nije ukazivalo da će se samo nekoliko sati kasnije dogoditi tragedija koja je potresla porodicu i prijatelje.

Vijest o smrti Dragana Lazića brzo se proširila regionom, a brojni korisnici društvenih mreža emotivno se opraštaju od njega.

Darko i Dragan bili su vrlo bliski, često su provodili vrijeme sa svojom djecom i porodicom u selu Brestač, gdje posjeduju dvije kuće.

Dragan je, poput starijeg brata, bio zaljubljen u muziku i krenuo tim putem, ali još nije dostigao nivo slave Darka Lazića. U jednoj emisiji je priznao:

“Odmoglo mi je što sam brat Darka Lazića“, ali je dodao da zbog stalne pažnje medija ne može imati mir, pišu Vijesti.

