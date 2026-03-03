Izraelska vojska saopštila je da je pokrenula “opsežan val” napada na Teheran.Istovremeno, izraelske snage izdale su hitno upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Bejruta, “posebno u četvrti Amrussieh”.Glasnogovornik izraelske vojske za arapski jezik Avičaj Adraei (Avichay Adraee) objavio je na platformi X da su stanovnici “dužni evakuirati se” iz zgrada koje okružuju jednu zgradu koju vojska planira gađati,piše Avaz
Izrael pokrenuo novi val napada na Teheran
