Izrael pokrenuo novi val napada na Teheran

Objavljeno prije 47 minuta

Istovremeno, izraelske snage izdale su hitno upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Bejruta, “posebno u četvrti Amrussieh”

Izraelska vojska saopštila je da je pokrenula “opsežan val” napada na Teheran.Istovremeno, izraelske snage izdale su hitno upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Bejruta, “posebno u četvrti Amrussieh”.Glasnogovornik izraelske vojske za arapski jezik Avičaj Adraei (Avichay Adraee) objavio je na platformi X da su stanovnici “dužni evakuirati se” iz zgrada koje okružuju jednu zgradu koju vojska planira gađati,piše Avaz


