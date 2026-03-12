Svijet

Američki vojni avion srušio se iznad Iraka

Objavljeno prije 1 sat

Američki zrakoplov za dopunjavanje goriva KC-135 srušio se iznad Iraka, objavilo je američko Centralno zapovjedništvo.

U tijeku su spasilačke operacije nakon incidenta u koji su uključena dva zrakoplova koja sudjeluju u Operaciji Epic Rage, tekućoj američkoj ofenzivi protiv Irana. Jedan je sigurno sletio, dok se drugi srušio u zapadnom Iraku.

Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru, objavio je CENTCOM.

Dužnosnici su rekli da incident nije uzrokovan ni prijateljskom ni neprijateljskom vatrom.


