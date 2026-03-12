Američki vojni avion srušio se iznad Iraka

U tijeku su spasilačke operacije nakon incidenta u koji su uključena dva zrakoplova koja sudjeluju u Operaciji Epic Rage, tekućoj američkoj ofenzivi protiv Irana. Jedan je sigurno sletio, dok se drugi srušio u zapadnom Iraku.

Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru, objavio je CENTCOM.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Dužnosnici su rekli da incident nije uzrokovan ni prijateljskom ni neprijateljskom vatrom.

