Zemljotres pogodio istočnu Hercegovinu

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa zabilježen je osam kilometara od Ljubinja, na dubini od oko šest kilometara. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.

Potres se osjetio i u Hrvatskoj, u širem području od Babinog Polja, preko Dubrovnika, pa do Zatona,pišu Vijesti

Svoja zapažanja objavili su i korisnici EMSC-a, koji su opisali kako su doživjeli podrhtavanje tla.

„Osjetio se blago“, „lagano i dugo podrhtavanje“, „samo se čula tutnjava malo“ i „osjetio se kao blaga tutnjavina u daljini“, naveli su građani iz Hercegovine i Hrvatske.

Nadležne službe prate situaciju, a novih informacija o eventualnim posljedicama za sada nema

