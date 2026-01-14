Vijesti

Zemljotres pogodio istočnu Hercegovinu

Objavljeno prije 2 sata

Zemljotres jačine 2,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas područje istočne Hercegovine, saopćio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa zabilježen je osam kilometara od Ljubinja, na dubini od oko šest kilometara. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama.

Potres se osjetio i u Hrvatskoj, u širem području od Babinog Polja, preko Dubrovnika, pa do Zatona,pišu Vijesti

Svoja zapažanja objavili su i korisnici EMSC-a, koji su opisali kako su doživjeli podrhtavanje tla.
„Osjetio se blago“, „lagano i dugo podrhtavanje“, „samo se čula tutnjava malo“ i „osjetio se kao blaga tutnjavina u daljini“, naveli su građani iz Hercegovine i Hrvatske.

Nadležne službe prate situaciju, a novih informacija o eventualnim posljedicama za sada nema


