Dječiji doplatak porastao za 5 maraka

Od narednog mjeseca dolazi i do povećanja iznosa federalnog dječjeg doplatka, koji će iznositi 195 KM po djetetu umjesto dosadašnjih 190 KM. Istovremeno, porodični cenzus se povećava na 410,80 KM po članu domaćinstva.Kako je pojasnio ministar, ovo povećanje izravno je povezano s rastom minimalne plate, koja će u periodu od 1. januara do 31. decembra 2026. godine iznositi 1.027 KM neto. Dječiji doplatak je početkom 2025. godine povećan sa 117 KM na 190 KM, nakon čega je zabilježen značajan rast broja korisnika. Tada je došlo i do znatno većeg povećanja minimalne plate,piše Avaz

Ministar Delić je podsjetio i da se razmatra mogućnost proširenja prava na federalni dječiji doplatak na svu djecu u Federaciji BiH, uz finansijsku podršku kantonalnih vlasti.

“Nadamo se da bi se takav model mogao uvesti u skorije vrijeme”, poručio je Delić.

