Danska: Ako Grenland bude napadnut, vojska će pucati i bez naredbe

Prema toj direktivi, pripadnici danskih oružanih snaga dužni su odmah stupiti u borbena djelovanja u slučaju napada na teritorij Kraljevine Danske, bez čekanja formalnih naređenja. To važi čak i u situacijama kada komandanti još nemaju zvanične informacije o objavi rata. Ovakvu interpretaciju potvrdili su Komanda oružanih snaga i Ministarstvo odbrane u izjavi za danski list Berlingske, prenosi Euronews.

Ova tema ponovo je dospjela u fokus javnosti nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u više navrata naveo da SAD ne isključuju upotrebu vojne sile kako bi preuzele kontrolu nad Grenlandom, smatrajući ga strateški važnim za američku nacionalnu sigurnost,pišu Vijesti

Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je da bi eventualni vojni napad na Grenland, koji ima status autonomne teritorije unutar Kraljevine Danske, predstavljao ozbiljan udar na temelje NATO saveza. Istakla je da bi takav potez značio kraj sistema kolektivne sigurnosti koji postoji od završetka Drugog svjetskog rata.

Vojna direktiva iz 1952. godine donesena je nakon iskustva njemačke okupacije Danske 1940. godine, kada su poremećene komunikacije dovele do nejasnoća u komandovanju i kašnjenja u reakciji. Cilj dokumenta bio je spriječiti gubitak vremena u kriznim situacijama. Ministarstvo odbrane Danske potvrdilo je da je direktiva i dalje na snazi, što navode i grenlandski mediji.

Danska arktička komanda, koja je nadležna za vojna pitanja na Grenlandu, u svakom bi konkretnom slučaju procjenjivala da li se radi o stvarnom napadu te bi postupalo u skladu s važećim vojnim procedurama.

