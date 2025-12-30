Vlada FBiH: Minimalna plata u idućoj godini 1.027 KM

Najniža plaća za period od 1. januara do 31. decembra 2026. godine utvrđuje se u neto iznosu od 1.027 KM.

Kako je navedeno u obrazloženju, način utvrđivanja najniže plaće, usklađivanje i rok za usklađivanje, propisani su Uredbom o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće, prema kojoj se najniža plaća za narednu kalendarsku godinu usklađuje do kraja tekuće godine, na način da se usklađivanje vrši, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u visini zbira 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u tekućoj godini za period januar – septembar, a nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, održanoj 18.12.2025. godine, socijalni partneri su razmatrali i usaglasili iznos minimalne plaće za 2026. godinu, a ona je utvrđena u skladu sa članom 5. Uredbe

Na osnovu dostavljenih podataka Federalnog zavoda za statistiku potrošačke cijene u Federaciji BiH porasle su za 3,6 posto, a realni rast bruto domaćeg proizvoda u Federaciji BiH iznosi 1,8 posto. U skladu s navedenim, najniža plaća za period od 1. januara do 31. decembra 2026. godine utvrđuje se u neto iznosu od 1.027 KM, a što predstavlja povećanje najniže plaće za 2,7 posto u odnosu na najnižu plaću utvrđenu za 2025. godinu,pisu Vijesti

