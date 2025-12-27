GSS Kantona Sarajevo na terenu: Na Bjelašnici tragaju za više osoba

Akcija se, kako su naveli, sprovodi na širem lokalitetu Dugog Spasioci su poziv dobili od PU Trnovo i trenutno se kreću prema navedenoj lokaciji,pišu Vijesti
Navodno, traga se za osobama koje su se dezorijentisale i u potpunosti izgubile.
Gorska služba spašavanja Kantona Sarajevo objavila je da je u toku akcija na Bjelašnici.
