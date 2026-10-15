Huti raketirali predsjedničku palatu u Jemenu: Pet osoba poginulo, 16 povrijeđeno

Jemenski Huti su u četvrtak izveli raketni i napad dronovima na kompleks predsjedničke palate u Adenu, na jugu Jemena, saopćila je jemenska vlada.Meta napada bila je palata Al-Mašik (Al-Maashiq), koja služi kao sjedište međunarodno priznate jemenske vlade, uz podršku Saudijske Arabije. Riječ je o prvom napadu ove vrste na Aden u aktuelnom sukobu između Huta, koje podržava Iran, i Saudijske Arabije.

Jemenski ministar informisanja Muamar el-Erjani (Moammar al-Eryani) izjavio je da su premijer Šaja el-Zindani (Shaya al-Zindani) i ostali članovi vlade na sigurnom nakon napada.Svjedoci su za Reuters kazali da su se u blizini palate čule snažne eksplozije, dok je vlada potvrdila da su u napadu korišteni projektili i bespilotne letjelice.

Prema riječima ministra zdravstva Kasima Buhaibeha (Qasim Buhaibeh), u napadu je poginulo pet osoba, a 16 je povrijeđeno. Među stradalima su pripadnici osiguranja i civilni zaposlenici,piše Avaz

Vojni glasnogovornik Huta Jahja Sari (Yahya Saree) izjavio je da su njihove snage napale objekat koji je opisao kao sjedište saudijskih vojnih operacija u Adenu. Naveo je da je napad dio politike ove grupe usmjerene na vojne ciljeve povezane sa Saudijskom Arabijom.

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