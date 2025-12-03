Brčak optužen da je izgrizao bivšu partnerku

Četrdesetšestogodišnji Brčak A.B. optužen je da je izgrizao po rukama bivšu partnerku A.K.

Kako piše u optužnici Tužilaštva Brčko, on je 15. oktobra ove godine, oko 07.35, došao do porodične kuće svoje bivše partnerke A.K. kako bi njenog maloljetnog sina odvezao do škole.

“Kada mu je A.K. otvorila vrata, optuženi je na njenoj desnoj nadlaktici primijetio modricu za koju je posumnjao da ju je nanio sadašnji partner”, piše u optužnici Tužilaštva Brčko.

Kako se dodaje, svjestan i sa namjerom da je povrijedi, a što je i htio, ugrizao ju je jednom za lijevu nadlakticu, a dva puta za desnu,piše Avaz

Dodaje se da je žena zadobila laku tjelesnu povredu.

“Radi se o dva krvna podliva elipsastog izgleda na prednjoj unutrašnjoj strani središnjeg dijela desne nadlaktice i jednom krvnom podlivu zadnje strane središnjeg dijela lijeve nadlaktice koji je u svom donjem dijelu polulučnog – izduženog elipsastog oblika”, precizirano je u optužnici.

Kako se dodaje, on je drugog lako tjelesno povrijedio, čime je počinio krivično djelo laka tjelesna povreda iz člana 170, stav (1) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

