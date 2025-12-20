Vijesti

Dječaku amputirana dva prsta nakon eksplozije petarde

Objavljeno prije 60 minuta

U Osijeku je desetogodišnjem dječaku sinoć eksplodirala petarda u lijevoj ruci, zbog čega su mu amputirana dva prsta, saopštila je Policijska uprava osječko-baranjska.

 Pirotehnička sredstva - Fena.ba

Do incidenta je došlo oko 21.30 sati na Trgu slobode, nakon čega je dječak prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Policija je obavila uviđaj na licu mjesta.

I iz hrvatske policije danas upozoravaju da pirotehnika nije bezopasna, posebno kada se nalazi u dječijim rukama, jer može izazvati teške povrede i požare. Posebno je opasna u zatvorenom prostoru.

Roditelji i staratelji podsjećaju da će odgovarati za prekršaj ukoliko policija kod djeteta mlađeg od 14 godina pronađe ili zatekne u upotrebi zabranjena pirotehnička sredstva.

Kako su Vijesti.ba danas ranije pisale u eksploziji petarde u mjesto Kočerin kod Širokog Brijega u našoj zemlji sinoć je na Adventu povrijeđen trogodišnjak, koji je potom hospitalizovan u Mostaru.


