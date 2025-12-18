“Oni sebi dižu plate, cijene skaču, a mi da likujemo zbog 30 KM – neozbiljno je”

Iako je u javnosti, prvenstveno kroz izjave predstavnika Sindikata, bilo nagovještaja da će minimalna plata rasti za 200 maraka, na Ekonomsko-socijalnom vijeću dogovoreno je da se minimalna plata povećava u skladu s Uredbom iz 2022. godine. To praktično znači da se sabiranjem podataka rasta cijena i rasta bruto društvenog proizvoda, a potom umanjenja za 50%, dobija postotak povećanja plate. U ovom trenutku to znači povećanje za oko 30 maraka jer je prema institucionalnim podacima rast potrošačkih cijena 3,6%, a rast BDP-a 1,8%.”Pa šega je to. Sad pa sad potrošiš 100 KM”; “To je malo. Ništa je to, malo. Očekujem da se minimalna podigne više. Da ljudi budu zadovoljni trebalo bi 50% više”; “Šta prokomentarisati kada vidite kako oni sebi dižu plate, skaču cijene, a mi da likujemo zbog 30 KM. To je jako neozbiljno” – neki su od komentari građana.

Vlada Federacije nije spremna za novo povećanje minimalca, a to je bilo vrlo jasno nakon izjave premijera Nikšića da šok terapija, odnosno značajno povećanje, ne može biti svake godine.

“Nakon lanskog iskoraka o minimalnoj plati koji je generirao nakon 17 godina izmjene zakona o doprinosima, na sljedećoj sjednici imamo Zakon o fiskalizaciji, na sjednici Vlade proračun i Zakon o PIO/MIO. Dakle, lani smo napravili iskorak s minimalnom platom sada je vraćamo na tvorničke postavku sukladno metodologiji izračuna minimalne plate”, rekao je Toni Kraljević, ministar finansija FBiH.

Poslodavci su zadovoljni odlukom, a iz Sindikata ističu da se borba za radnička prava nastavlja u procesu donošenja Općeg kolektivng ugovora. Savez samostalnih sindikata u januaru će predložiti novi Kolektivni ugovor. Tu radnici mogu očekivati benefite kroz iznose toplih obroka i različite koeficijente na osnovu nivoa obrazovanja.

“Iskoristio bih priliku da se zahvalim članovima ESV koji su percipirali i usvojili na kraju i uvažili argumente poslodavaca o usklađivanju u skladu s metodologijom. To nam govori da imamo kvalitetniji ambijent za razgovore o fiskalnim reformi, parafiskalnih nameta, zahtjeva za bolovanje”, rekao je Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH kazao je kako će Opći Kolektivni ugovor će riješiti ono što su oni predlagali.

A značajno povećanje može se očekivati u iznosu dnevnica za službena putovanja, istaknuto je na današnjoj sjednici.

“Dat je prijedlog da se sa 25 poveća na 45 KM, ministarstvo je utvrđivalo kroz konsultacije. Nemamo prijedlog od ministarstva pravde, ali brzo će doći. Nadam se da će biti kako smo i predložili”, rekao je Safudin Čengić iz ESV.

Vlada Federacije sada očekuje posljednje statističke podatke na osnovu kojih će izvršiti obračun za minimalnu platu, pa se u narednim danima očekuje definitivna odluka. Povećanje će po svemu sudeći biti između 27 i 35 KM.N1

