Dodik najavio krivične prijave protiv CIK-a: “Poniženje za sve koji su učestvovali u izbornom procesu”

Prema njegovim riječima, CIK nije nadležan za provođenje lokalnih i entitetskih izbora, već isključivo za izbore za člana Predsjedništva BiH i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. “Sarajevo nam je otelo izborni proces preko CIK-a. Ona nije nadležna da provodi lokalne i republičke izbore, nego samo za člana Predsjedništva BiH i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH”, rekao je Dodik, dodajući da se za ostale nivoe vlasti, kako navodi, mora pitati politika.

Dodik smatra da se RS namjerno stavlja u nepovoljan položaj te da se šalje poruka da se bez Sarajeva ne može donositi nijedna odluka.

“Oni su nam to oteli i moramo to da vratimo, da se ne bi rugali s nama kao što to sada rade. Prošli put su za predsjedničke izbore glasove prebrojavali u Sarajevu. Hoće da nam pošalju poruku da bez Sarajeva ne može ništa”, istakao je,pišu Vijesti

Naglasio je da je, prema njegovom stavu, riječ o poniženju građana RS. “Ovo je poniženje za sve ljude u Srpskoj, za svakoga ko je glasao. Ovo je poniženje za nas koji smo učestvovali u izbornom procesu, a najveće poniženje je Republici Srpskoj i najveće omalovažavanje”, rekao je Dodik.

On je također ustvrdio da se problemi u vezi s izborima, prema ocjeni SNSD-a, pojavljuju isključivo u sredinama u kojima ta stranka ostvaruje izborne pobjede. “Očigledno je da je problem samo u Srpskoj i tamo gdje pobjeđuje SNSD, dok u čitavoj Federaciji BiH nigdje nema problema i da oni tamo, izgleda, svi žive u potpunom poštenju”, poručio je Dodik.

