U toku teška evakuacija stradalog planinara, moguće dizanje EUFOR helikoptera

Kako je saopćeno, mješoviti spasilački timovi GSS Prenj, GSS Jablanica i GSS Kantona Sarajevo, ukupno oko 20 spasilaca, uspjeli su stići do stradale osobe. Akcija se odvija u izuzetno teškim uslovima, na nepristupačnom terenu, dodatno otežanom padom mraka,pišu Vijesti

Trenutno je u toku evakuacija unesrećenog do lokacije koja bi bila pogodna za transport helikopterom EUFOR-a, ukoliko vremenski i tehnički uslovi to budu dozvolili. Spasioci navode da postoji mogućnost da helikopter neće moći pristupiti terenu, u kojem slučaju bi evakuacija mogla potrajati cijelu noć.

Podsjetimo, prema ranijim informacijama, na mjestu nesreće nalazile su se dvije osobe, od kojih je jedna smrtno stradala nakon pada, dok druga osoba, prema dostupnim podacima, nije u životnoj opasnosti. Uviđaj o okolnostima ove tragedije je u toku, a više informacija očekuje se tokom dana.

