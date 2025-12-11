CIK BiH: Bez važećih dokumenata glasalo 1.660 ljudi

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je analiza prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske pokazala kako je 1.660 osoba glasalo bez važećih ličnih dokumenata, a kompletna dokumentacija bit će proslijeđena nadležnom tužilaštvu.

Vanja Bjelicа Prutina, članica CIK-a, rekla je da je utvrđeno kako je glasanje bez dokumenata zabilježeno u 57 izbornih jedinica, pri čemu su najveće nepravilnosti pronađene na izbornom mjestu 083 u Doboju, gdje je evidentirano 120 takvih slučajeva, te u Zvorniku, gdje je 497 osoba “glasalo” bez važećeg dokumenta.Irena Hadžiabdić, članica CIK-a BiH, naglasila je da se istraga nastavlja,piše Avaz

– Mi smo još uvijek u postupku da utvrdimo razmjere nepravilnosti. Analiza je pokazala alarmantne podatke i mi moramo imati odgovore da li je neko tim ljudima dao da glasaju ili oni nisu ni glasali – rekla je ona.

