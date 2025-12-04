Na četiri od šest biračkih mjesta u Doboju “utvrđena brutalna krađa”

“U toku je kontrola u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine i naši posmatrači su nas informisali da je već kontrolom prvih biračkih mjesta postalo jasno da se u Doboju ponovo dogodila brutalna izborna krađa u režiji SNSD-a. Važno je dodati da su u pitanju biračka mjesta koja nismo označili kao prioritetna i najsumnjivija, odnosno da u Doboju postoje biračka mjesta čija bi kontrola sigurno pokazala još veće razmjere krađe”, istakao je Radulović.

Pozvao je “sve nadležne institucije da hitno reaguju”.

“CIK sada mora do detalja ispitati svaki segment krađe na izborima u Doboju, ali i u Zvorniku, Laktašima i Bratuncu. Opravdano sumnjamo da se i u tim mjestima desilo prekrajanje izborne volje, što je nedopustivo u jednom demokratskom društvu. Apsolutno je neophodno da se izbori u potpunosti ponove u ovim gradovima i da se omogući potpuna kontrola i zaštita volje birača na novim izborima. Tužilaštvo i sudove pozivam da rade svoj posao i strogo kazne odgovorne za krađu, ali i njihove nalogodavce, jer je sve ovo, bez ikakve sumnje, rađeno po nečijoj naredbi”, naglasio je Radulović,pišu Vijesti

Dodao je da je prva procjena kako je na ovaj način u Doboju i drugim kritičnim sredinama “ukradeno više od 15.000 glasova”.

“To znači da je ukradena pobjeda Branka Blanuše, što od početka i tvrdimo. Volja birača se mora zaštititi, a pobjeda profesora Blanuše ne smije biti oteta. CIK i druge nadležne institucije su na potezu, budno motrimo na njih i nećemo im dozvoliti da postanu saučesnici u krađi izbora. U suprotnom ću pozvati sve kadrove opozicije u zajedničkim institucijama da ih napuste, a potom ćemo preći i na radikalnije vidove borbe. Pobjeda profesora Blanuše mora biti zaštićena i to je u ovom trenutku jedini zadatak svih nas koji želimo pravdu, poštenje i sistem koji funkcioniše”, poručio je Radulović.

