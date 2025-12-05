Muškarac koji ima ovih 5 osobina najbolji je ljubavnik

Muškarcu može biti teško da zna šta žena želi u krevetu. Pogotovo kada većina onoga što muškarci saznaju o seksu dolazi od pornografije i društvenih mreža. Neki bi muškarci mogli shvatiti da je njihov pristup seksu malo pretjeran nakon što shvate šta žene zapravo žele, piše Hackspirit.

Srećom, grupa istraživača vjeruje da je otkrila koje osobine i ponašanja ženama daju najbolje iskustvo u krevetu. Dakle, ako pokušavate da poboljšate vještine u spavaćoj sobi, ovo je muškarac kakav bi trebalo da budete, jer je takav tip muškarca najbolji ljubavnik, prema njihovom istraživanju.

1. Smisao za humor

Mnogi ljudi vjeruju da muškarac mora da bude privlačan kako bi bio dobar ljubavnik. Mnogo je karakteristika koje muškarci poseduju, a koje su ženama privlačne. Na primjer, žene vole muškarce sa smislom za humor. Ako možete da je nasmijete, to je pravi pogodak. Mogućnost da se smijete životu znači da nećete biti napeti u spavaćoj sobi i da se vi i ona možete opustiti dok uživate jedno u drugom na intiman način.

2. Kreativnost

Muškarci koji pokazuju svoju kreativnu stranu često su manje pod stresom i otvoreniji za komunikaciju i intimnost od muškaraca koji nemaju kreativne hobije. Žene često traže muškarce koje zanimaju razne stvari, a ne samo sport. Dakle, ako želite ostaviti utisak u spavaćoj sobi, razmislite o tome da dodate neke vannastavne aktivnosti u svoj život kao način da proširite svoj um i dušu.

Kako postajete usklađeniji sa stvarima koje stimulišu vas i vaša čula, poboljšaće se i vaše vođenje ljubavi. Muškarci koji su spontani i avanturstički su bolji ljubavnici od onih koji brinu o satu i rasporedu svakog minuta u danu. Ova vrsta spontanosti i te kako može da se isplati i u spavaćoj sobi.

3. Dobar miris

Dok fizički izgled muškarca zapravo nije toliko bitan za to koliko se dobro ponaša u spavaćoj sobi, njegov miris jeste. Način na koji muškarac miriše može da podstakne seksualni interes kod partnerke, a ova svojevrsna automatska privlačnost pomaže joj da vas doživljava kao boljeg ljubavnika nego što jeste. Ovo je jednostavan način da nastavite da misli na vas čak i kada niste zajedno.

4. Vjernost

Još jedan način da povećate svoj uspjeh u vođenju ljubavi je da budete samostalan tip. Ne samo dobar dečko, već i dečko koji je iskren i vjeran svojoj partnerki. Ako ste nekome bili nevjerni u prošlosti, to može pokvariti dobru vibraciju koju imate s novim partnerom, pogotovo ako ona za to sazna. Žene ne žele da momci padaju na njih samo radi privlačenja pažnje; žele muškarca koji je iskreno zainteresovan za njih i koji će im se posvetiti na duge staze.

5. Dobrota

Kad je riječ o tome kako postati bolji ljubavnik, muškarci bi trebalo da znaju da se radi o mnogo više od fizičke intimnosti. Muškarci koji su odlični sagovornici, željni avanture i muškarci koji pokazuju predanost u raznim područjima svog života često su bolji ljubavnici od onih muškaraca koji kroz život idu samo u potrazi za sljedećim dobrim seksualnim susretom. Nema razloga da svaki muškarac ne bude vrhunski ljubavnik.

Mnogo je starih savjeta koji su se fokusirali na to kako zadovoljiti žene u spavaćoj sobi kako bi bile srećne, ali pokazalo se da je biti dobar momak i brinuti se za ljude u svom životu odlično mjesto za početak. Kada ženi možete pokazati da ste spremni i da ste fokusirani na to da je učinite srećnom van spavaće sobe, uticaji koje to može imati na vaš seksualni život su beskrajni, prenosi Superžena.

