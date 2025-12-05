Pomiješajte i nanesite na fuge: Vratit ćete im snježnobijelu boju, a plijesan će nestati

Zašto se fuge tako lako prljaju?

Keramičke pločice su i dalje jedan od najpopularnijih materijala za oblaganje podova i zidova u kuhinji, na stepeništu ili u kupatilu. Otporne su na oštećenja i jednostavne za održavanje, ali fuge su često najveći problem.

U malim razmacima između pločica nakupljaju se prašina, prljavština i pijesak. Zapravo, to je i njihova uloga – na taj način se smanjuje rizik od grebanja pločica. Nažalost, hrapava udubljenja brzo gube originalnu boju, što izgleda neuredno i nehigijenski.

Kako očistiti fuge sodom bikarbonom?

Soda bikarbona je najbolji kućni proizvod za čišćenje fuga. Ima dezinfekcijsko i izbjeljujuće djelovanje, odlično uklanja plijesan i upija neugodne mirise. Dovoljno je da na prljave fuge nanesete pastu napravljenu od sode bikarbone. U posudu stavite nekoliko kašika sode i dodajte malo tople vode dok ne dobijete pastu.

Ako su fuge jako zaprljane, dodajte i malo hidrogen-peroksida i dobro promiješajte. Pastu nanesite na fuge i ostavite 15–20 minuta. Zatim sve istrljajte četkom s tvrdim vlaknima i obrišite mokrom krpom. Fuge bi trebale povratiti svoju bjelinu.

Kako očistiti fuge sokom od limuna?

Ako želite osvježiti i izbijeliti svijetle fuge, koristite sok od limuna. Iscijedite sok iz jednog ili dva limuna, sipajte ga u bočicu s raspršivačem i poprskajte prljave fuge. Nakon nekoliko minuta prebrišite vlažnom krpom. Za čišćenje jače uprljanih dijelova koristite staru četkicu za zube.

Drugi kućni načini za čišćenje fuga

Učinkovit proizvod za borbu protiv prljavih fuga je i alkoholni ocat – dezinfikuje, uklanja plijesan i naslage. Dovoljno je da ga pomiješate s vodom u omjeru 1:1, sipate u bočicu s raspršivačem i poprskate fuge. Nakon nekoliko minuta koristite četku i mekanu krpu.

Ako kod kuće imate parni čistač, također ga možete koristiti za čišćenje fuga. Odaberite odgovarajući uski nastavak i usmjerite mlaz pare direktno na prljavštinu. Sitne čestice vode ispiraće tvrdokorne naslage kamenca i deterdženata, kao i prljavštinu, prenosi Novi.

