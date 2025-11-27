Stručnjaci upozoravaju: Ptičja gripa mogla bi izazvati pandemiju gora od COVID-a

Visoko patogeni soj ptičje gripe, poznat i kao H5, u posljednjih nekoliko godina doveo je do eutanazije stotina miliona ptica, što je poremetilo snabdijevanje hranom i povećalo cijene, iako su ljudske infekcije i dalje rijetke.

“Ono čega se najviše plašimo je da virus adaptira na sisare, a posebno na ljude, postane sposoban za prenošenje s čovjeka na čovjeka. Takav virus bi bio pandemijski virus”, rekla je Rameix-Welti za Reuters.

Institut Pasteur bio je među prvim europskim laboratorijama koje su razvile i dijelile testove za detekciju COVID-a-19, pružajući protokole Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i laboratorijama širom svijeta.

Ljudi imaju antitijela protiv sezonskih gripa H1 i H3, ali nemaju imunitet protiv H5 ptičje gripe koja pogađa ptice i sisare, slično kao što nisu imali imunitet protiv COVID-a-19, dodala je Rameix-Welti. Za razliku od COVID-a koji uglavnom pogađa ranjive osobe, virus gripe može biti smrtonosan i za zdrave ljude, uključujući djecu.

“Pandemija ptičje gripe vjerovatno bi bila veoma ozbiljna, potencijalno i ozbiljnija od pandemije koju smo doživjeli”, istakla je.

Do sada je zabilježeno više slučajeva ljudi zaraženih H5 sojevima ptičje gripe, uključujući H5N1 koji trenutno cirkuliše među peradi i kravama u SAD-u, ali uglavnom kod osoba u bliskom kontaktu s oboljelim životinjama. Prvi zabilježeni slučaj H5N5 kod čovjeka pojavio se ovog mjeseca u saveznoj državi Washington, a muškarac s prethodnim zdravstvenim problemima preminuo je prošle sedmice.

Prema podacima WHO-a, od 2003. do 2025. zabilježeno je gotovo 1.000 izbijanja ptičje gripe kod ljudi, najviše u Egiptu, Indoneziji i Vijetnamu, od kojih je 48% umrlo.

Ipak, Gregorio Torres iz Svjetske organizacije za zdravlje životinja poručuje da je rizik od ljudske pandemije još uvijek nizak. “Treba biti spreman reagovati pravovremeno, ali za sada možete bezbrižno šetati šumom, jesti piletinu i jaja. Rizik od pandemije postoji, ali je vjerovatnoća još uvijek vrlo niska”, rekao je,piše N1

Rameix-Welti ističe da je svijet danas bolje pripremljen nego prije pandemije COVID: postoje kandidati za vakcinu, metode za brzo proizvodnju vakcine i zalihe specifičnih antivirusnih lijekova koji bi, u principu, bili efikasni protiv ovog soja ptičje gripe.

