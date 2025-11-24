Određen pritvor Mostarcu za nasilje u porodici, Tužilaštvo objavilo stravične detalje

Osumnjičeniku Adnanu Tanoviću se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 25.12.2024.-21.11.2025. godine, u više navrata, verbalno, fizički i seksualno zlostavljao oštećenu L.V. na način da je sa istom bio u bliskoj vezi i živio u istom domaćinstvu, gdje ju je tukao, bacao na pod, stiskao za vrat, razbijao i razbacivao stvari po kući, prijetio joj da će biti mrtva, da će je natjerati da se ubije, psujući joj i nazivajući je pogrdnim nazivima, govoreći joj da će joj svaki dan i noć praviti haos i ono sve najgore što može, te da je postavio kameru u stanu u četvrti Mahala u Mostaru gdje su zajedno živjeli, te je snimao njeno obnaženo tijelo bez njenog znanja i slike distribuirao na lažnom profilu Instagrama, zatim nadzirao njezine kontakte prijeteći joj da ga ne smije prijaviti policiji, da bi joj jedne prilike u trećem mjesecu ove godine nakon verbalne prepirke lupao na vrata, a kada je oštećena otvorila, zatekla ga je kako drži pištolj uperen prema njoj, da bi dana 20.11.2025. godine u večernjim satima, nakon što se L. V. vratila u stan u kojem živi u Mostaru pred vratima zatekla osumnjičenika, koji je krenuo za njom u stan htijući joj na silu uzeti mobitel i nasilno pokušao ući u njezin stan, na što je oštećena vrištala i rekla da će zvati policiju, nakon čega je osumnjičenik pobjegao, a oštećena je ovo nasilje prijavila u Policijsku stanicu, da bi po povratku u stan zatekla na ogledalu ispisane prijeteće poruke od kojih je oštećena osjetila veliki strah za svoj život,pišu

TužilašVijestitvo je predložilo sudu da se pritvor osumnjičeniku Adnanu Tanoviću odredi obzirom da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti kazneno djelo ili da će dovršiti pokušano kazneno djelo ili počiniti kazneno djelo kojim prijeti, a za koja kaznena djela se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, što je Općinski sud u Mostaru prihvatio i ocijenio sasvim utemeljenim i opravdanim, te osumnjičeniku odredio mjeru pritvora.

Kantonalno tužilaštvo HNK u saradnji sa PU Mostar nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo kazneno djelo, naveli su na kraju.

