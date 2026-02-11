Zdravlje

Putujte bez nelagode: Prirodni saveznici protiv mučnine

2.2K  
Objavljeno prije 7 minuta

Putovanje automobilom, autobusom, avionom ili brodom mnogima predstavlja zadovoljstvo, ali nekima i ozbiljan izazov. Mučnina, nelagoda u želucu i vrtoglavica mogu pokvariti i najkraći put. Ipak, postoje jednostavni i prirodni načini koji mogu ublažiti ove tegobe i učiniti vožnju znatno podnošljivijom.

 Mučnina u automobilu - Ljepotaizdravlje

Među najpoznatijim saveznicima protiv mučnine je đumbir. Ova biljka već se dugo koristi za smirivanje želuca, a može se konzumirati kao čaj, u kapsulama ili u obliku bombona. Dovoljno je nekoliko kriški svježeg đumbira, šolja čaja ili jedna kapsula prije polaska na put kako bi se ublažio osjećaj mučnine.

Blagotvorno djelovanje ima i menta. Čaj od mente ili mentol bomboni mogu pomoći u smirivanju želuca, dok i sam miris mente kod nekih osoba doprinosi smanjenju nelagode tokom vožnje.

Ni limun ne treba zanemariti. Topla voda s nekoliko kapi limunovog soka ili jednostavno miris svježe oguljene kore limuna može imati umirujući učinak i pomoći da se tegobe drže pod kontrolom.

Kombinacija ovih prirodnih rješenja često je dovoljna da putovanje prođe bez neprijatnosti, omogućavajući vam da se usredotočite na odredište, a ne na nelagodu. prenosi Avaz.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh