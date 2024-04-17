U Njemačkoj otkriven prvi slučaj opasnog virusa: Prelazi sa glodara na čovjeka

Radi se o varijanti virusa hepatitisa E (ratHEV) koja se prenosi sa pacova, a ovaj slučaj otvara nova pitanja o širenju zoonotskih bolesti, piše Heute.at.

Prvi slučaj prenosa hepatitisa pacova na čovjeka zabilježen je 2018. godine u Hong Kongu. Do tada su stručnjaci vjerovali da se taj soj virusa ne može prenijeti na ljude. Ubrzo nakon toga uslijedio je još jedan slučaj, također u Hong Kongu, a pojedinačne zaraze kasnije su zabilježene u Španiji, Francuskoj i Sjevernoj Americi.

Sada su istraživači iz berlinske bolnice Charité, predvođeni Viktorom Maksom Kormanom, potvrdili da je virus stigao i u Njemačku.

Otkriven je kod muškarca s područja Berlina u sklopu studije u kojoj su analizirani uzorci više od 1.000 osoba u periodu od 2022. do 2024. godine.

U trenutku otkrića, muškarac je pokazivao znakove hepatitisa, prvenstveno povišene jetrene vrijednosti. Kako se navodi u časopisu “Journal of Hepatology”, njegovo stanje je prvobitno protumačeno kao „toksičnost uzrokovana hemoterapijom“.

Pravi uzrok otkriven je tek PCR testom. Pacijent, koji je „u pedesetim godinama“ i oslabljenog imuniteta, oporavio se samostalno, bez specifične terapije. Otprilike šest sedmica kasnije nalazi su mu se normalizirali, a ponovno testiranje godinu dana kasnije bilo je negativno.

Istraživači navode da je soj virusa identifikovan kod pacijenta usko povezan s onim pronađenim kod divljih pacova u Berlinu. Međutim, još uvijek nije jasno kako se muškarac zarazio — da li je bio u direktnom kontaktu s pacovima i njihovim izlučevinama ili je virus unio putem kontaminirane hrane.

Još uvijek se ne zna koliku opasnost virus predstavlja za ljude.

„To je predmet aktuelnog istraživanja“, poručuju iz njemačke Savezne kancelarije za procjenu rizika (BfR). Uobičajeni virusi hepatitisa E najčešće se prenose konzumacijom nedovoljno termički obrađenog mesa svinja i divljači.

Koliku opasnost hepatitis pacova predstavlja za ljude, još nije u potpunosti jasno.

„Međutim, rezultati istraživanja sugerišu da se ratHEV mora uzeti u obzir kao novi zoonotski uzročnik bolesti u Njemačkoj i srednjoj Evropi“, izjavio je Reimar Johne iz BfR-a.

Simptomi su različiti

Zoonoze su zarazne bolesti koje se mogu prenositi sa životinja na ljude, poput ptičije gripe ili koronavirusa. Svi virusi hepatitisa mogu uzrokovati upalu jetre. Prema Institutu Robert Koch, mnoge infekcije klasičnim hepatitisom E prolaze blago i bez simptoma, često nalikuju gripi,pišu Vijesti

Kod pacijenta u Njemačkoj, bolest se manifestovala prvenstveno kroz povišene jetrene vrijednosti. U jednom od slučajeva iz Hong Konga, simptomi su uključivali bol u stomaku, gubitak apetita, gubitak težine i glavobolju. Kod osoba sa zdravim imunitetom posebna terapija u pravilu nije potrebna.

Facebook komentari