Američki mediji o “vikend snajperistima”: Evropski bogataši plaćali da ubijaju djecu u Sarajevu”

Italijansko tužilaštvo pokrenulo je istragu o takozvanim “vikend snajperistima”, stranim državljanima koji su, prema tvrdnjama svjedoka i obavještajnih izvora, plaćali da pucaju na civile tokom opsade Sarajeva, a vijest je stigla i do američkih medija.Tako danas New York Post izbještava o navodima italijanskih tužitelja da su bogati “turisti snajperisti” plaćali više od 90.000 dolara za pucanje na ljude tokom “ljudskih safarija” u Sarajevu 1990-ih – uz dodatnu naknadu za ubijanje djece.

– Istraga je pokrenuta nakon što je italijanski pisac tvrdio da je otkrio dokaze da su bogati ljubitelji oružja – nazvani ‘snajperski turisti’ – plaćali snagama bosanskih Srba za priliku da nasumično ubijaju stanovnike tokom četverogodišnje opsade grada – prenosi New York Post izvještaj britanskog Guardiana.

“Zabava i lično zadovoljstvo”

Više od 10.000 ljudi ubijeno je u Sarajevu snajperima i granatiranjem između 1992. i 1996. tokom balkanskih ratova, podsjeća američki list.

– Bilo je Nijemaca, Francuza, Engleza… ljudi iz svih zapadnih zemalja koji su plaćali velike svote novca da budu odvedeni tamo da pucaju na civile – prenosi New York Post riječi Ecija Gavacenija, istraživačkog novinara i pisca.

– Nije bilo političkih ili vjerskih motiva. Bili su to bogati ljudi koji su tamo išli radi zabave i ličnog zadovoljstva. Govorimo o ljudima koji vole oružje i koji možda idu na streljane ili na safari u Africi – kazao je Gavaceni.

On je dodao da je prvi put pročitao izvještaje o navodnim pucnjavama koje su predvodili turisti u italijanskim medijima 90-ih, ali je počeo dublje istraživati nakon što je pogledao dokumentarac iz 2022. o bivšem srpskom vojniku koji je tvrdio da su stranci pucali na stanovnike s brda u Sarajevu.

Otkrivanje identiteta

Istraga, piše New York Post, koju vode tužitelji u Milanu, ima za cilj identificirati sve Italijane uključene u takozvani snajperski turizam,piše Avaz

– Već sam otkrio identitete nekih Italijana za koje se tvrdi da su učestvovali u pucanju i očekuje se da će ih tužitelji ispitati u narednim sedmicama – rekao je Gavaceni.

Bosanski konzulat u Milanu saopćio je da će bosanska vlada pružiti “potpunu saradnju” tokom istrage.

– Nestrpljivi smo da otkrijemo istinu o ovako okrutnom slučaju kako bismo zatvorili poglavlje prošlosti. Posjedujem određene informacije koje ću podijeliti s istražiteljima – izjavio je glasnogovornik, prenosi New York Post.

