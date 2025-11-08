Tuzlaci izašli na proteste, postavljen “zid krika”: “Ubili ste mi najbolju prijateljicu”, “Šta bi uradili da su vaša djeca?”

Nedžad Kahrimanović, organizator protesta, kazao je kako će građani izlaziti na proteste sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

“Stvarno, više je došlo 5 do 12. Nije to samo floskula, nego je tako. Vidite da se negativne stvari u Tuzlanskom kantonu dešavaju kao na traci. Očekujem da ćemo poslati snažnu poruku, bez obzira koliko nas bude. Nadam se da ćemo uspjeti u svojim namjerama i da nećemo odustati od toga. Napravili smo ‘zid krika’ da građani Tuzle i Tuzlanskog kantona kriknu – da ostave svoje poruke, da dođu ovi iz vlasti da pogledaju to. Danas ja neću slati njima poruke. Ja ću danas građanima Tuzle izvinuti za sve nepravde, i čućete to u mom govoru, za sve nepravde koje su nas zadesile u zadnjih 30 godina. Kako je neko na ovom zidu rekao, došlo je vrijeme da odu. 30 su nas izludili, otjerali najbolju mladost, otjerali najbolje intelektualce. Ljudi su zbunjeni, ljudi su uplašeni”, rekao je Kahrimanović.

Kazao je kako ne očekuje pravdu za žrtve iz Doma penzionera, te kako smatraju da istragu treba voditi federalno tužilaštvo.

“Nema sistema, sve se raspada. Niko nije odgovarao ni za Jablanicu. Ne znamo još ni danas koji je koncesionar kamenoloma. I ništa se nije desilo. Ništa se nije desilo poslije ubistva moje sestre gdje je visokopozicionirani službenik unutar MUP-a Tuzlanskog kantona ubio bez ikakvog razloga sa jednim metkom i ovjerio je sa 15 metaka. To pričam svaki dan, to pričam godinu i pol dana. To je krik, krik Tuzle i krik Tuzlanskog kantona. Ostat će oni samo da vladaju šakom nas, da kažem jadnika. A onda će reći da smo mi ludi, a oni rade po zakonu. Vidite da su svi radili, oni ubijaju po zakonu, oni siluju po zakonu. Pazite dobro da je direktorica doma za djecu bez roditeljskog staranja, supruga visokopozicioniranog uposlenika MUP-a, koji je neposredno odgovoran za ubistvo moje sestre. On je bio nadležan. Znate koji jeprotiv njega je pokrenut opskuran disciplinski postupak. I ništa više. Oni kažu da nisu znali, oni su sve znali. Oni sve znaju. Pa taj direktor MUP-a, 8 godina, on je postavio onoga pedofila u Kalesiji. Irma je zvala policijsku upravu Kalesije i prijavila nasilje. Da se niko ne bi oglasio iz tih policijskih uprava da bi poslije dva dana bila ubijena, odnosno zadavljena i dijete ubijeno. I onda se oni peru, onda oni kažu nismo mi, pa znali su sve”, rekao je.

Kahrimanoviće je istakao kako će dženaze platiti parama građana, istih građana koje ubijaju,piše N1

“Pa to je krik. Krik je tamo, zid krika, da vrištite svaki dan. Ljudi, 30 godina je prošlo od rata. Čini mi se da je stanje duha teže nego prve godine poslije rata. Ili zadnje godine u ratu”, rekao je.

