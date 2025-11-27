Ustavni sud BiH odbio Dodikovu apelaciju

Ovim je baram u BiH stavljena točka na slučaj Dodik. Može da se žali Evropskom sudu u Strasburu koji je, podsjetimo, u nekoliko predmeta naveo kako je visoki predstavnik organ UN-a za koji ovaj sud nije Sud BiH osudio je Milorada Dodika na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta.

Apelacija na presudu Suda BiH je podnesena Ustavnom sudu BiH, jer je to neophodan korak da bi se ovaj slučaj mogao naći pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbouru.Osim ove, pravni tim Dodika podnio je Ustavnom sudu BiH i apelaciju na odluku CIK-a o oduzimanju mandata entitetskog predsjednika i raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske,piše N1

