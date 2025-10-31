Pred nama vikend gotovo kao u ljeto, a zatim…

U jutarnjim i prijepodnevnim satima, naročito po kotlinama i uz riječne tokove, bit će maglovito, dok će se tokom dana magla povlačiti i posvuda prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, južnog smjera, a temperature će se kretati od jutarnjih 5 do 10, do dnevnih 16 do 22, ponegdje i 24 °C.

U drugom dijelu nedjelje, tačnije u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekuje se postepeni porast oblačnosti, najprije na jugu i zapadu zemlje. Tokom noći na ponedjeljak oblačnost će se proširiti i na ostatak Bosne i Hercegovine,pišu Vijesti

Ponedjeljak će donijeti kratkotrajno zahlađenje i prolaznu kišu, s količinama padavina uglavnom do 5 milimetara, dok će na jugu i zapadu biti nešto obilnijih padavina – do 15 milimetara.

Već od utorka slijedi razvedravanje i povratak stabilnog vremena. Ostatak naredne sedmice trebao bi proteći uz sunčane dane i prohladna jutra, uz moguć slab mraz u nekim područjima. Dnevne temperature bit će između 11 i 17 stepeni, navodi BH Meteo.

Izgleda da će, barem nakratko, jesen u Bosni i Hercegovini podsjećati na ljeto, prije nego što hladniji dani ponovo preuzmu svoj uobičajeni ritam.

