Uhapšeni zbog dječije prostitucije i sami koristili usluge djevojčica

Osam osoba koje su osumnjičene da su počinili krivično djelo trgovina ljudima a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije, među kojima su i četiri službenika Uprave policije MUP-a TK, su jutros predati u nadležnost Tužilaštva TK.Naredba o provođenju istrage za ovo krivično djelo je donesena protiv policijskih službenika: Besima Kopića (51), Miralema Halilovića (46), Jasmina Modrića (30) i Dževada Požegića (55), te protiv još četiri osumnjičena- Šemsudina Kadrića (39), Zijada Jagodića (61), Sulejmana Šehića (67) i Nedima Avdića (41).

Oni će na ove okolnosti danas biti ispitani, te će Tužilaštvo, najvjerovatnije za svih 8 osumnjičenih osoba, Kantonalnom sudu Tuzla staviti prijedlog za određivanje pritvora.

“Kopić, Kadrić, Halilović, Modrić i Šehić su osumnjičeni da su periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali. Dio novca od seksualnih usluga, koje su djevojčice bile prisiljene imati sa drugim osobama, je uzimao prvoosumnjičeni Besim Kopić.

Jagodić, Požegić i Avdić su osumnjičeni da su u pomenutom periodu, iako su bili svjesni da se radi o djevojčicama koje su maloljetne i da su žrtve trgovine ljudima, koristili njihove seskualne usluge i plaćali im za to.

Radi se o dvije djevojčice čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama i koje su bile smještene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i prihvatilištu Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, odakle su više puta bježale i vraćane su od strane policijskih službenika i centara za socijalni rad. Osumnjičeni su iskorištavali njihov bijeg iz ustanova i njihovo stanje bespomoćnosti kako bi ih vrbovali i navodili na prostituciju i koristili njihove seksualne usluge”, saopšteno je iz Tužilaštva TK.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je u saradnji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije-odsjeka za borbu protiv organiziranog i kompjuterskog kriminala MUP-a TK provodilo višemjesečne istražne radnje i radilo na dokumentovanju ovih krivičnih djela.

Osumnjičeni su jučer, nakon obavljenih pretresa na više lokacija u Kalesiji, Živinicama i Banovićima, lišeni slobode. Nad njima je obavljena kriminalistička obrada te su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati u nadležnost Tužilaštva.

Za krivično djelo -Trgovina ljudima- iz člana 210.a stav 2 KZ FBiH (ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja) zapriječena je kazna zatvora od najmanje 10 godina,pišu Vijesti

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona nastavlja istražne radnje u ovom predmetu.

