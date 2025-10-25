Odakle potiče Nešićevih 1.400.000 KM za kauciju?

Javnost se, međutim, pita – je li položen račun o porijeklu imovine kojom je plaćena kaucija.

Sud Bosne i Hercegovine ukinuo mu je zabranu putovanja i obavezu redovnog javljanja policijskim organima, dok mu je na snazi ostala jedino mjera zabrane kontakta s određenim osobama. Koja je tačno nekretnina položena kao zalog, zasad nije poznato.

„Mogu samo potvrditi da su mjere ukinute uz jemstvo u vidu zaloga nekretnine. Ostalo ne mogu komentirati“, rekla je advokatica Nenada Nešića Senka Nožica, prenosi Federalna.ba.

Iz Suda BiH su poručili da u slučaju postojanja sumnji o porijeklu imovine, provjere provode tužilaštva. Budući da je kaucija prihvaćena, založena imovina pravosudnim organima nije bila sporna.

„Sud prihvati to jemstvo, a ukoliko je sumnjivo, onda Tužilaštvo ispituje odakle je porijeklo imovine“, objašnjava Minka Kreho, v. d. predsjednika Suda Bosne i Hercegovine.

„Naravno da je strana odbrane u postupku dužna dostaviti dokaze o jasno specificiranoj imovini i podatke, najčešće iz ZK izvoda. Tek ako nešto postane sumnjivo, može se provjeravati putem tužilaštava“, navodi predsjednik VSTV-a BiH Sanin Bogunić.

Iz Balkanske istraživačke mreže (BIRN) smatraju da je Sud postupio po zakonu, ali upozoravaju da se ovakvim odlukama šalje pogrešna poruka javnosti.

„Postoje vrlo jasne sumnje na koji način je došao do imovine. Imate apsurd da imovina koja je, možda, stečena na način kako to nije zakonom predviđeno i na neki neregularan način ustvari se prihvata kao jedna vrsta garancije u pravosuđu“, ističe urednik BIRN-a BiH Semir Mujkić.

Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), imovinski karton koji je Nešić prijavio Centralnoj izbornoj komisiji 2023. godine ne odgovara stvarnom stanju,pišu Vijesti

„Nenad Nešić i njegova supruga u svom vlasništvu imaju 12 nekretnina. Većina njih su vrlo vrijedne nekretnine. U trenutku kada je postao ministar sigurnosti BiH 2023. godine, morao je potpisati izjavu o svom imovinskom stanju. Međutim, on tad nije prijavio polovinu nekretnina koje ima“, navela je novinarka CIN-a Jasna Fetahović Subašić.

Podsjetimo, Nešić je osumnjičen da je dok je bio na čelu „Puteva RS-a“ počinio krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, pranja novca, zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja i primanja mita. U pritvoru je proveo gotovo pet mjeseci, prenosi Federalna.ba.

Facebook komentari