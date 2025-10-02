Porodila se u ulazu zgrade, pa ostavila dijete na ulici: Svjedoci tvrde da je bila pijana

Iako je hodnik kasnije opran, i dalje su vidljivi tragovi koji svjedoče o užasnom događaju – na bijelom zidu pored ulaznih vrata nalazi se krvavi otisak šake, a u uglu zida i kapljice U Novom Sadu rano jutros je pronađeno tijelo novorođenog dječaka. Stanari zgrade su ispričali reporterima Telegrafa da je prizor bio potresan, a tragovi događaja su vidljivi i sada.

– Šta nam se to dešava u komšiluku? Ne mogu da shvatim kako je neko mogao uraditi tako nešto. Priča se da je dijete bilo mrtvorođeno. Ne poznajemo tu ženu, ne živi u našoj zgradi – ušla je jer su vrata bila otključana – ispričala je jedna stanarka i dodala da je čula kako je žena, M. K. (39), koja je ostavila dijete, bila pod uticajem alkohola.

Prema prvim informacijama, žena je ušla u hodnik zgrade, gdje se porodila, a zatim je bebu iznijela napolje i ostavila na travi ispred ulaza. Iako je hodnik kasnije opran, i dalje su vidljivi tragovi koji svjedoče o užasnom događaju – na bijelom zidu pored ulaznih vrata nalazi se krvavi otisak šake, a u uglu zida i kapljice krvi,pišu Avaz

Svjedoci navode da je ulaz u zgradu u Bulevaru cara Lazara bio prekriven krvlju prije čišćenja, a tragovi su se protezali sve do mjesta na travi gdje je ostavljena beba.

Sumnja se da je M. K., nakon što je ostavila novorođenče, otišla oko stotinu metara dalje, do druge zgrade u Lovćenskoj ulici. Tamo su je stanari, vidno krvavu, pronašli oko pola sata nakon što je tijelo djeteta otkriveno i odmah pozvali policiju. Žena je uhapšena, ali je umjesto u policijsku stanicu prevezena u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo „Betanija“.

Policija je obavila uviđaj u prisustvu dežurnog tužioca, a izuzeti su i snimci nadzornih kamera iz Bulevara cara Lazara, kako bi se utvrdilo da li je zabilježen trenutak kada je beba ostavljena na ulici.

Facebook komentari